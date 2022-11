Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Asuntos Chuléricos IV

Con una sonrisa La Dama de Cubero me invitó a sentarme cerca de ella. “Me alegro de conocerte en persona, Ernesto. ¿O prefieres que te llamé el Dandy de Peñamefécit?”. No me mires con esa cara de sorpresa. Os sigo a Antonio Agudo, Ángel López y a ti. Me lo paso bien. Igual que vosotros. Se nota que tenéis buen rollo. Las fotos de César Carcelén son “chuléricas”. Pero no te he llamado para darte coba. Pretendo exponerte asuntos más importantes. ¿Quieres tomar algo? ¿El Creata y Daniel Campos me parece que están por la labor de proveernos de botellines de Alcázar y algo de papeo - ¿se sigue diciendo así? - con tal de resolver este embrollo. Tengo ganas de hablar. ¿Estás dispuesto a escucharme? Interrúmpeme, pregunta lo que te plazca, pero deja que esta anciana se desahogue”.

“Soy una maleducada. No me he presentado. Tengo muchos nombres. Algunos muy antiguos y otros más modernos. ¿Cuál prefieres? Aunque, en realidad, cómo me llamo no importa. Es la historia de mi vida la que quiero contarte. Quizá te suena a novela, pero no me inventaré nada. Ni adornaré los errores. Procuraré también no presumir de los aciertos, por más que en algunos recuerdos se me iluminen los ojos. Debilidades de anciana. Sin embargo, no te preocupes por mí. Decía Fernando Arévalo del Real Jaén -a ver si enderezamos al club de una puñetera vez- que gozaba de una mala salud de hierro. Eso me pasa a mí. ¿Que he conocido tiempos mejores? Pues claro. Pero todavía no renuncio a que me visite el amor. No te rías. Rejuvenezco cuando me cortejan. Es un hechizo que me salió al paso en la Plaza del Pósito. ¿Conoces la leyenda? Por el contrario, si me olvidan o maltratan las arrugas me salen de la noche para la mañana siguiente. Para venir presentable a esta entrevista he pasado muchas horas de tocador, ungüentos y acicalamiento. Me he tenido que tomar un puñado de analgésicos por la artrosis de las rodillas. Las tengo tan deterioradas como las vías del tranvía.

¿Cómo me ves? Engaña a esta pobre vieja y dile que todavía conserva algo de esplendor. He tenido muchos pretendientes, no te creas, y he vivido con intensidad. Quizá esta conversación sea un nuevo intento de rejuvenecer. Nada pierdo. Porque -no me taches de optimista- me queda mucha vida. Lo que no quiero es que sea mortecina. Direte la historia más brava que hayas oído. Pero tapeemos, Ernesto, si te parece primero.

Palabras, divinas palabras