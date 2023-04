Hoy en "La voz de la arquitectura" conocemos la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación

El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén cuenta con la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, que estará al servicio de las administraciones locales, profesionales y de la ciudadanía, para facilitar la gestión de las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas y barrios dentro del marco creado por los fondos europeos Next Generation EU.



El objetivo esencial es dar a conocer el papel de los arquitectos en la rehabilitación de edificios e informar sobre las importantes ayudas económicas previstas en los presupuestos de las Administraciones Públicas para ese tipo de obras.



El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén contará con una Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, oficina satélite vinculada con la Sede del Colegio de Arquitectos. La oficina se encuentra localizada en pleno casco histórico, anexa a la sede de Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén que se encuentra en C/ Almenas nº1, 23001 (Jaén), desde su localización se dará a conocer el proyecto y todo lo relacionado con las ayudas de los fondos europeos Next Generation EU.



Contará con el apoyo técnico de un equipo de seis arquitectos para coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas relacionadas en la materia. Además, contará con un equipo administrativo y de apoyo informático, que realizarán las labores de apoyo necesarias para llevar a cabo toda la gestión de la oficina de apoyo a la rehabilitación.



El BOE de 6 de octubre de 2021 publica el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene por finalidad contribuir a los objetivos de dicho Plan en los referidos ámbitos de la rehabilitación residencial y la construcción de vivienda social, estableciendo la regulación de un conjunto de programas de ayuda que se corresponden con las dos inversiones antes mencionadas.