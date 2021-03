Generación UJA, con Miguel Ángel Moreno Mateos

Miguel Ángel Moreno Mateos cursó el Grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Superior de Jaén, siendo Premio Extraordinario Fin de Grado. El pasado año logró la 3ª posición correspondiente a estos estudios en el ranking nacional de la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA). “Supone una gran satisfacción, ya que destaca el esfuerzo y dedicación con que he abordado mi etapa en la Universidad de Jaén. Una alta autoexigencia y el placer por hacer las cosas lo mejor posible han sido denominador común en cómo he afrontado estos años”, indica Miguel Ángel Moreno.

El egresado de la UJA se encuentra terminado el Máster en Ingeniería Industrial y de forma paralela, ha comenzado a hacer su tesis doctoral en el estudio de materiales y estructuras inteligentes. “Siempre he sentido admiración por la ciencia y por los investigadores, por lo que he seguido explorando este camino. Soy una persona a la que le gusta aprender un poco de todo. También me ha gustado siempre aprender lenguas extranjeras”, subraya.