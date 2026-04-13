Evita errores en la Renta 2025: las claves de Renta 4 Banco para declarar tus inversiones

La semana pasada dio comienzo la nueva campaña de la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025. Como cada año, es el momento de revisar los datos fiscales y, en el caso de los inversores, prestar especial atención a la tributación de sus productos financieros. Antonio Hernández Bernal, de Renta 4 Banco, ha explicado en su intervención semanal en Cope Jaén las claves para no cometer errores.

La fiscalidad de los productos de inversión

Según ha detallado el experto, la fiscalidad es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de invertir. Aunque cada producto tiene sus particularidades, todos comparten unos tramos de tributación progresivos en el IRPF que van desde el 19% para los primeros 6.000 euros de beneficio, hasta el 23% o 27% para ganancias superiores a 200.000 euros.

Hernández Bernal ha hecho una mención especial a las pérdidas patrimoniales, que todavía se pueden compensar de ejercicios anteriores. "En el caso de que sea superior a las ganancias tendremos los 4 años siguientes para poder compensar la misma, buscando así que la tributación se realice única y exclusivamente por las ganancias reales", ha señalado.

Diferencias fiscales clave por producto

La principal diferencia entre los activos es cómo se integran en la base imponible del ahorro. Unos generan rendimientos del capital mobiliario (los beneficios que se obtienen por poseer el activo), como los depósitos, las cuentas remuneradas o los dividendos de acciones, y están sujetos a retención.

Otros, en cambio, tributan como ganancias y pérdidas patrimoniales, donde se grava la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. Aquí se enmarcan los fondos de inversión, cuya principal ventaja fiscal, como recuerda el experto de Renta 4 Banco, es que "se puede diferir el pago del impuesto si se reinvierte el patrimonio en otro fondo a través de los traspasos".

En esta misma categoría se encuentran las acciones y los ETFs, que tributan por la diferencia entre la compra y la venta, pero su plusvalía no está sujeta a retención. Un caso particular son las Letras del Tesoro, que tampoco están sujetas a retención en origen.

Finalmente, Hernández Bernal ha lanzado una advertencia sobre las criptomonedas. No solo hay que declarar su venta por dinero fiat, sino que "también cambiar una criptomoneda por otra, lo que se conoce como permuta, también tributa". El experto concluye con un aviso: "Ojo con ellas, que Hacienda sabe mucho más de lo que nosotros pensamos".

Ojo con ellas, que Hacienda sabe mucho más de lo que nosotros pensamos"

El caso especial: los planes de pensiones

Existe un producto que funciona de manera diferente a todos los demás: los planes de pensiones. Estos no tributan en la base imponible del ahorro, sino que sus aportaciones (hasta 1.500 euros anuales) desgravan en la base general. A cambio, en el momento del rescate, "la prestación tribute íntegra como rendimiento del trabajo", por lo que es fundamental contar con una buena planificación financiera.