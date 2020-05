ctv-bvs-divinas-20-mayo

Supongo que los expertos lo llaman nicho de mercado. En lenguaje más prosaico una oportunidad para hacerse de oro. Durante los últimos años han proliferado las tiendas de cacharros para echar vapor de agua con sabores de colorines, vapeo creo que es el neologismo que se utiliza. Otro filón fueron los establecimientos que venden fundas para teléfonos móviles. En Jaén acaban de abrir - ¡en plena crisis de la epidemia! - un local que responde al nombre de “la casa de las carcasas”. No se sonrían malévolamente, dilectos oyentes, que ya los conozco. Además, admitamos que muy originales no serán, pero sonoros como ellos solos, “La casa de las carcasas”. En fin.

El negocio que lo petará es la venta de mascarillas. Olvídense de las farmacias. Yo les hablo de mascarillas de moda. Está mañana me he fijado en que la Guardia Civil tiene las suyas propias, color verde olivo con una discreta bandera de España en un lateral. Precisamente las que incorporan la insignia nacional empiezan a ser frecuentes entre el pueblo soberano. Luego vendrán otras con el escudo de los equipos de fútbol. Después serigrafiarán el nombre y número del ídolo de cada cual. Los clubes tienen ahí una mina. Y los mortales un socorrido recurso para los regalos de las primeras comuniones, cuando vuelvan a celebrarse, o un comodín para los cumpleaños aquellos de “ya no sé qué comprarle”.

Se avecina la locura de las mascarillas. Yo mismo, que soy de presumido lo justo, combino zapatos, calcetines, camisa, pantalón y sombrero. Admito que quizá algo más que un poco presumido, pero procuro que las prendas encajen cromáticamente. Por lo tanto, ¿se permitirán mis congéneres que suelen ir a la moda vestir con vulgares mascarillas blancas? Bien sabido es que el blanco va con todo, pero su reiteración lo convertirá en deleznable. Tengo por seguro que dentro de poco en los anaqueles habrá mascarillas con estampados príncipe de Gales, raya diplomática, lunares, pata de gallo, ojo de perdiz, cuadros Vichy, o de fantasía. Las mascarillas se venderán como un complemento más en las tiendas de moda y serán objeto de promociones en los periódicos. Por último, aparecerán las mascarillas alternativas que incluirán mensajes tipo “corona, jódete”, el símbolo de la marihuana o unos labios rojos y carnosos. Las traslúcidas tardarán más por dificultades de producción, pero cuando hayamos puesto una mascarilla en nuestras vidas, no necesitaremos vacuna para decretar el fin de la epidemia. Porque la mascarilla es bella.

Palabras, divinas palabras