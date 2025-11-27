Charifa Halal lleva la tradición de Jaén al mercado global con su innovadora línea de productos cárnicos

Dentro del programa de la Diputación de Jaén para dar a conocer el tejido empresarial de la provincia, Jaén por Industria, destaca la historia de Charifa Halal. Esta línea de productos cárnicos 100 por 100 Halal pertenece a Sierra Mágina S.A., una empresa con 56 años de trayectoria en la producción de embutidos. La marca nació para responder a la gran demanda de productos Halal que ya se fabricaban desde los años 80 y se exportaban al norte de África, lo que llevó a la compañía a profesionalizar y expandir esta división.

Una factoría independiente para la máxima garantía

Para cumplir con los exigentes requisitos de la certificación, la empresa ha construido una fábrica nueva y exclusiva para sus productos Halal. Antonio Barranco, responsable de calidad, ha explicado que operan en un "obrador independiente, con un personal dedicado exclusivamente a esta producción" para evitar cualquier tipo de mezcla. Esta separación total es un requisito del Instituto Halal de Córdoba, que audita y certifica a la compañía, garantizando que no haya contacto con otros ingredientes, como el cerdo, que se procesan en otra factoría del grupo.

Además de la certificación Halal, Charifa Halal cumple con la norma ISO 22000 de seguridad alimentaria. Actualmente, la empresa está en proceso de implantar la IFS (International Food Standard), una normativa aún más exigente. Este paso es clave para su expansión en el mercado de Oriente Medio, con un foco especial en países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Bacon de pavo, el producto estrella

La línea Charifa Halal se especializa en productos cárnicos cocidos de vacuno, pavo y pollo. Aunque tradicionalmente orientados a la hostelería en grandes formatos, los productos de libre servicio ganan cada vez más peso. Se caracterizan por su alto contenido en proteína, sus bajas calorías y un nivel de sal reducido.

Entre su catálogo destaca un producto innovador: el bacon de pavo. Diego Muñoz, responsable de marketing, lo define como su "producto estrella, que queremos que ocupe un lugar muy importante en nuestro nuevo proyecto de loncheado". Junto a este, la pechuga de pavo Halal de alta calidad es otro de sus emblemas. El impulso a esta gama se ha visto reforzado por la incorporación del grupo empresarial Adam Foods (propietario de marcas como La Piara o Cuétara) al accionariado de Sierra Mágina.