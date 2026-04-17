La cartelera de cine se renueva con el regreso de Tarantino y el biopic de Michael Jackson

El espacio radiofónico Plano Corto, conducido por el crítico cinematográfico Ernesto Medina, ha repasado la cartelera de Yelmo Cines Jaén Plaza, que llega cargada de estrenos para todos los gustos. Desde esperados regresos y biopics hasta el éxito del cine español y la acción más trepidante.

Nuevas versiones y biopics esperados

Entre los estrenos destaca una nueva versión de La Momia, titulada 'The Licronin'. Aunque la recuperación de temas clásicos a veces "pone de manifiesto la pobreza de ideas nuevas", según Medina, es una película a la que hay que concederle una oportunidad.

También se espera con interés el biopic sobre Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua, responsable de películas de acción como 'The Equalizer' o 'Día de Entrenamiento'. La combinación del director y el personaje anticipa que "va a ser un pelotazo en taquilla", aunque se recuerda el reto que suponen los biopics, donde el listón sigue alto tras el éxito de 'Bohemian Rhapsody'.

Comedia y éxito en el cine español

El cine español está representado por 'La familia Benetón 2', una comedia familiar protagonizada por Leo Harlem. Se describe como una "película sencillita para pasar un rato agradable y seguramente para no ver nunca más", pero cuyos gags pueden sorprender.

Por otro lado, 'Torrente presidente' de Santiago Segura está "arrasando en taquilla". Se destaca que Segura ha logrado este éxito sin necesidad de subvenciones y ha conseguido aumentar la asistencia general a las salas de cine, un logro que ha sido aplaudido.

Kill Bill son palabras mayores"

Acción, ciencia ficción y una obra maestra

La oferta se completa con la película de animación 'Super Mario Galaxy', el drama familiar 'No te olvidaré', la cinta sobre adolescentes 'Boulevard' y la película de acción 'El protector', para quienes buscan adrenalina "pura y dura sin complicaciones".

Como recomendación especial se presenta 'Proyecto Salvación', una película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Wauzulin sobre un astronauta que debe salvar a la humanidad. Es descrita como una cinta "divertida, muy espectacular y humana".

Sin embargo, la recomendación principal es la reposición de 'Kill Bill' de Quentin Tarantino, ahora en una versión del director de 275 minutos. Considerada por Medina como la "obra maestra de Tarantino", poder verla de un tirón es una oportunidad única porque, en sus palabras, "Kill Bill son palabras mayores".

Las películas siempre mejor en pantalla grande"

Con una cartelera variada, la conclusión es clara y resuena como un consejo para todos los aficionados: "Las películas siempre mejor en pantalla grande".