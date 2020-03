Ya en 1986 Andrés Cárdenas alertaba del despoblamiento que estaba sufriendo la provincia con un libro de viajes, Carriles de Silencio, que ponía de manifiesto la desaparición de aldeas, cortijadas y pedanías en las sierras jienenses. Hoy hablamos con él sobre cómo este proceso, no sólo no se ha detenido si no que se ha agravado