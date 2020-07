"Los termómetros de la calle". Son las Divinas Palabras de Ernesto Medina

Enfrente de mi casa, en el cruce que gira hacia la Plaza de Toros, han instalado un panel que marca la hora y la temperatura. La pantalla se complementa con publicidad variada. Hay otro en la Puerta Barrera. A mí me parecía que había algo raro con estos relojes. Entre ambos hay trescientos cincuenta metros. Pero no deben estar muy sincronizados porque más de una vez he comprobado que corría dicha distancia en el mismo minuto. No llega mi ingenuidad a tanto que me crea capaz de cuesta arriba sacar una media de menos de tres minutos el kilómetro.

La prueba de que mienten como bellacos la he hecho con un pollo. Los grandes maestros de los fogones cocinan carnes y pescados a baja temperatura en torno a 50 o 60 grados. Puesto que el termómetro marca con frecuencia más de 51, y me entretuve en comprobar que eran grados Celsius y no Fahrenheit, deduje que si envasaba el pollo al vacío y lo dejaba una mañana entera al sol de mi terraza, al volver del trabajo siendo la hora de la comida, tendría unos crujientes muslos de pollo listos para servir. Fracaso total. Más crudos que la madre que los parió.

Pensé que era culpa mía porque el calor no le había llegado uniformemente. De manera que de segundas calenté agua a 70 grados, por lo que embebiera, y los puse al sol en su bolsa de vacío, pero esta vez al baño María. Nuevamente carne a la basura.

Me he quejado en el Ayuntamiento donde no saben, no contestan. Me he dirigido a los responsables de la empresa. Alegan que no es lo mismo que le dé el sol de cazoleta que la temperatura ambiente. Por supuesto se han negado a reintegrarme el coste de mis experimentos culinarios.

En la plataforma digital esa de las firmas he creado una cuenta para que los giennenses soliciten su erradicación urgente. También me he dirigido, hay que ser precavido, al Grupo Guerrillero Giennense Bernardo López García, el archiconocido GGG, para que estudien meterles un petardazo. ¿Acaso no es nadie consciente de la alarma social que se crea? Un despistado ve 52 grados a las siete de la tarde y piensa que es llegada la hora del Juicio Final, siendo estos calores los preliminares de las llamas infernales.

O quizá convenga dejarlos para que de una vez por todas entendamos que nos engañan. Incluido lo del calor. Como a niños pequeños. Siempre. Seríamos más felices.

Palabras, divinas palabras.