Las Divinas palabras. Hoy: el sueño de empleo en una noche de verano

Supongo que habrán medido el riesgo de la apuesta porque es muy frustrante y enojoso arrebatar el caramelo cuando ya has comprobado que es de naranja. Es como un beso a medias. Mejor no empezarlo. Algo similar podría suceder si el negocio con el ejército se quede en agua de borrajas.

El Ministerio de Defensa tiene previsto aglutinar los actuales centros logísticos Los pretendientes han vestido sus mejores galas para postularse. La dote de la novia no es desdeñable: 1.400 empleos directos. A los que habría que añadir servicios complementarios, familias que pudieren instalarse en la capital, … En suma, una inyección económica que supondría una transfusión para las deterioradas arterias de la ciudad.

Hay entusiasmo entre los políticos. Mociones en el Ayuntamiento y en la Diputación. Manifiestos de todos los partidos políticos. Sin embargo, yo, que con la edad cada día que pasa estoy más cenizo, vengo a poner mi punto de incertidumbre. Me ha extrañado, en primer lugar, que no haya habido declaraciones altisonantes que rechacen el proyecto bajo la excusa de que la ciudad de Jaén es antimilitarista. Que somos de “haz el amor y no la guerra”, y los cascos militares para plantar geranios.

Tras investigar un poco en las hemerotecas digitales me ha entrado el hormigueo de la desilusión porque parece que Toledo nos lleva ventaja. Confuso me he preguntado si nuestros próceres se iban a lanzar a esa piscina para clavar un carpado sin comprobar si había agua suficiente en la pileta. Ni pensar quiero que todo sea una maniobra de distracción envolvente, por utilizar el símil castrense, que acabe con el consabido “lo hemos intentado, pero no ha podido ser. La próxima es la nuestra”.

El PSOE giennense, que gobierna el Ayuntamiento y la Diputación, se juega mucho en el envite porque la concesión depende del Gobierno de España en el que mandan sus correligionarios. El viejo truco del almendruco de echarle la culpa a los del PP esta vez no cuela. O hay ceremonia o va siendo hora de romper el noviazgo. Son muchos los desplantes y las promesas de fecha de boda. Conviene que los otros guarden sepulcral silencio. También de ellos tenemos memorial de agravios.

Ojalá mis funestos presagios no se cumplan. Que no aumente el fatalismo giennense. Que el Grupo Guerrillero Giennense Bernardo López García empiece a plantearse su disolución por innecesario. Que yo sea el primero en prorrumpir en hurras. A la espera quedo.



Palabras, divinas palabras.