Hoy en las Divinas Palabras nos asomamos a la terraza de Ernesto Medina

Estoy viendo que en el ático de enfrente alguien corre por la terraza, que es cuadrada. Dimensiones, cuatro por cuatro. Dieciséis metros en cada vuelta. Sentado en un sillón me he puesto a observar mientras leo un libro. Casi por entretenimiento he puesto en marcha el cronómetro. Medirle una vuelta no tiene sentido. He anotado el tiempo que tarda en dar diez y lo he anotado en el marcapáginas. El crono sigue corriendo. De vez en cuando levanto la mirada. Compruebo que sigue y le echo una ojeada a los minutos que marca el reloj. Diez, quince, veinte… Calculo mentalmente la distancia que lleva recorrida. Sigo con la lectura.

Al levantar la vista para comprobar si todavía estaba con el deporte se han cruzado nuestras miradas. Simultáneamente nos hemos saludado tímidamente con la mano. En la distancia le he hecho un gesto de admiración. Se ha encogido de hombros como diciendo: “no hay otra cosa”.

Me he levantado y cuando he creído que podía verme le indicado por señas que beba agua. Creo que ha sonreído al tiempo que asentía. Me ha enseñado una botella y ha bebido. He levantado el pulgar. Apoyado en la barandilla he continuado la contemplación de su actividad hasta que se ha despedido agitando un brazo. Después, con el índice extendido, ha girado repetidamente la mano. He querido comprender que me citaba para mañana.

Es puntual. A la hora clavada ha aparecido en la terraza. Me ha saludado con los dos pulgares en alto. ¿Me habrá visto sonreír? He caído en la cuenta de que siempre da vueltas en la misma dirección. He dado saltos para llamar su atención. Se ha parado. No sé cómo indicarle que cambie de sentido para no dañar una cadera. Me muevo por mi terraza a ver si me entiende. Me dice por gestos que pare. Me hace entender que ayer lo hacía en el sentido de las agujas del reloj y hoy a la inversa. Asiento.

Me he puesto yo también las zapatillas. Hemos empezado al mismo tiempo. Llevamos así varios días.

Hoy de pronto se ha parado. Se señala los ojos con los dedos. Quiere que preste atención a algún detalle. Seis vueltas, parada. Seis vueltas, parada. Seis vueltas, parada. ¿El número del diablo? No. Ha seguido hasta completar un número de nueve cifras. Tan tonto no soy. He entrado en la casa y he marcado. Su voz era como ella prometía con su sonrisa pelirroja.

Palabras, divinas palabras.