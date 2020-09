Hoy descubrimos la “Olivaterapia” con Oleotour Jaén y Centro Nature Urban Spa

Jaén, primera productora mundial de aceite de oliva, ofrece al visitante el mejor escenario para la práctica del “oleoturismo”, a través de una variada oferta relacionada con el olivar y el aceite: museos, almazaras, restaurantes especializados, alojamientos rurales, cortijos, fiestas, degustaciones y catas de aceite, etc. Comienza aquí un viaje con destino a la esencia de la cultura del olivo donde podrá conocer in situ el proceso de producción del aceite, desde el cultivo del olivar, pasando por la recogida de la aceituna en el campo, hasta llegar a su extracción y envasado en la almazara. Un recorrido por múltiples posibilidades destinado a hacer del oleoturismo una experiencia única que no le dejará indiferente.

En pleno Centro de Jaén y a 300 mtrs de la imponente Catedral de Jaén se encuentra Centro Nature Urban Spa, un lugar destinado a tu bienestar personal. Contamos con 700 mtr2 de nuevas instalaciones y con una extensa carta de servicios.

Hoy descrubimos experiencias de Bienestar en la que queremos poner nuestro mayor énfasis a la “Olivaterapia”, un ritual que nos aporta las bondades del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) a la piel. Este tratamiento es apto para cualquier época del año, ya que la hidrata, la protege y nos aporta relajación en estado puro. En Jaén el Bienestar tiene nombre propio, Centro Nature Urban Spa, un lugar donde la naturaleza es su fuente de inspiración.