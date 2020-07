Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: "El salmorejo amarga"

Menos mal que no soy aprensivo. Por los síntomas cualquiera hubiera pensado que tenía la Covid, así en femenino, que es como manda la Real Academia. No es que haya perdido el sentido del gusto, pero de un tiempo a esta parte el salmorejo y el gazpacho amargan hasta decir basta. Procedo con mimo. Los ajos, sin raíz. Los pepinos convenientemente seccionados en los extremos. Uso tomates rojos y carnosos. Pero cuando llega el turno del aceite, el invento se me va al garete. El virgen extra, variedad picual, que llevo usando toda la vida, incluidas las mayonesas, no funciona. Les hablo de amargor, como si se tratase de un pomelo verde. De manera que antes de irme al médico anduve con experimentos oleaginosos. Sigo sumando fracasos. Me corroe la desesperación gustativa.

No soy optimista. Anoto más anomalías. Los albaricoques tienen muy buena pinta, pero el dulzor se quedó en el camino. La pulpa de los melocotones está áspera como el corazón de un fracaso. Hasta las brevas estaban insípidas. Y los tomates no huelen. Ni saben a nada. Ni crujen. Parecen una pelota de goma. A las fresas, que eran puro plástico, había que echarles por toneladas azúcar moreno, que dicen que es una estafa porque tintan el blanco.

Prosigo con los síntomas. No hay manera de que pueda tomarme una cerveza bien fría. Ni en mi casa ni en los bares. Estoy casi seguro de que le han echado algún producto químico para evitar que pasen de cierto grado de enfriamiento. Las sardinas vienen sin grasa. Al asarme un pollo tengo que poner en el horno una bomba de achique para que no se me inunde con el agua que sueltan las pechugas. Y los muslos encogen hasta quedarse en alones de anoréxica. El pan se pone duro como una piedra de la mañana para la tarde.

Al final he ido, preocupado, al médico. Tras haberle contado mis cuitas, me ha mirado conmiserativo. “Eso que usted me cuenta le pasa a todo el mundo. Son los tiempos modernos”. Me ha dado la dirección de un psicólogo para que me ayude. Porque yo le he comentado que prefiero estar infectado a no volver a disfrutar nunca de los pequeños placeres culinarios. Si descubro que las pelirrojas son de bote, tengan por seguro que me mato.

