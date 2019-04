Semana Santa ¿Que hacer en Huelva?

¿Sabías que la Semana Santa de Huelva ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía? La ciudad se prepara para vivir una de las épocas más especiales del año. Pasión, sentimiento y mucha tradición. Onubenses y turistas se echarán a la calle para vivir esta fiesta tradicional religiosa. Aunque quizás estés pensando en planes alternativos. Si es así, también te ayudamos. Sigue leyendo y prepárate para disfrutar de esta semana.

Conoce la Semana Santa de Huelva Devoción y sentimiento así como la muestra de un rico patrimonio que cada año va en aumento, lucen en Huelva durante la Semana de Pasión

¿Qué hacer? Vivir la Semana Santa con los cinco sentidos

Es el plan cofrade. Y es un plan para sentirlo de una manera muy especial. Hablamos de vivir la experiencia completa, con los cinco sentidos. Y es que la Semana Santa en Huelva son sabores, son sonidos, son olores, son imágenes. La vista para disfrutar de las obras de arte que procesionan. El oído para disfrutar de la música de las bandas. El olfato para percibir el olor a azahar e incienso. El tacto para los tejidos de terciopelo. Y el gusto para degustar los dulces típicos de estas fechas señaladas. Lee el artículo que se publicó en la revista Siente Huelva y prepárate para sentir la Semana Santa de Huelva.

Sería buena idea, y lo recomendamos, visitar no solo la capital, sino algunos pueblos con gran tradición cofrade como es el caso de Ayamonte, donde se vive la Semana Santa con una dosis muy importante de respeto, sacrificio y belleza. Además, y este dato es muy significativo, el escultor e imaginero artífice de gran parte de las imágenes de la Semana Santa de Huelva y Ayamonte, Antonio León Ortega, era natural de este pueblo onubense pegado al país vecino, Portugal. León Ortega falleció el 9 de enero de 1991, a los 83 años, en Huelva. Era un virtuoso del modelado. Sus imágenes se caracterizan por su fuerza, belleza y dulzura.

Planes alternativos

Si la tradición cofrade no es lo tuyo, o simplemente este año quieres hacer algo distinto, no te preocupes. ¡Será por planes! La provincia de Huelva lo tiene todo para que disfrutes a tope la Semana Santa. Además empieza el buen tiempo. ¿Dónde se va a estar mejor que aquí? Sigue leyendo y organiza ya tus días. Que al final, como siempre, ¡nos pilla el toro! Porque, ¿qué necesidad hay de planificar las vacaciones con tiempo cuando se puede hacer en el último segundo? Somos así. Bueno, ya hablaremos de estos casos y de los “llegatardistas”, un tema que me apasiona. Pero centrémonos ahora en lo que hemos llamado ‘Planes alternativos’, o Planes para los ‘alternatas’. ¡Vamos allá!

Escapada gastronómica a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche luce espectacular en primavera. Puede ser un momento perfecto para salir, conectar con la naturaleza, respirar aire fresco y olvidarte de los problemas del día a día. Además descubrirás la dehesa de la zona y aprenderás sobre el jamón ibérico. Visita obligada a Jabugo y a la sede de la Denominación de Origen Protegida Jabugo. En este maravilloso pueblo tienen sus instalaciones algunas firmas reconocidas del sector (5 Jotas organiza visitas a su bodega, muy recomendable). Hay muchas más cosas por hacer, como visitar la Gruta de las Maravillas en Aracena. Naturaleza y gastronomía. Este plan no puede defraudar.

Paseo por Doñana y El Rocío

Si seguimos hablando de naturaleza, es obligatorio destacar el Parque Nacional Doñana. Declarado, nada más y nada menos, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. En la Revista Siente Huelva te contamos cómo fue nuestra experiencia dando un paseo en jeep por Doñana. ¡Disfrutamos con enanos!

Y ya que estás por la zona, si no conoces El Rocío, no deberías perder la oportunidad. Esta aldea perteneciente a Almonte es mágica. Pronto millones de personas acudirán por Romería, pero ahora crea una experiencia más íntima. Acércate, pasea por sus calles y mira sus casas (recuerda un poco a las películas del oeste), entra en su Ermita, observa las vistas a Doñana. El Rocío, mola.

Rumbo a Marte

¿Nunca has visitado las Minas de Riotinto? Deberías planteártelo muy seriamente. Más de 5000 años de explotación minera han convertido a esta localidad en un escenario de paisajes rojos, amarillos, violetas, verdes, grises y ocres repleto de impresionantes explotaciones mineras a cielo abierto. Es espectacular, muy singular, y más parecido a la luna, o más bien a Marte, que a nuestra sierra. Recientemente nos montamos en el tren de vapor y contamos nuestra experiencia en el blog. Haz clic aquí para leer el artículo.

Mar y luz, un clásico que no falla

La Semana Santa puede ser una buena época para conocer los encantos de la Costa de la Luz o volver a conectar con ella. Huelva y sus 135 kilómetros de playas pueden enamorarte. Empieza el buen tiempo, el sol comienza a ser gran protagonista. Un exquisito almuerzo con los productos típicos de la zona, un café con vistas al agua, un paseo por la orilla del mar. Nuestros pueblos costeros te están esperando con los brazos abiertos. Punta Umbría, El Portil, El Rompido, La Antilla, Islantilla, Isla Cristina, Punta del Moral e Isla Canela, Mazagón, Matalascañas… ¡Vente!

Esta Semana Santa, sí o sí, te esperamos en Huelva.