Una plaza de funcionaria pública para la alcaldesa de Punta Umbría

El Portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Punta Umbría (UPU) José Carlos Hernández Cansino ha denunciado en el Pleno celebrado esta mañana que la alcaldesa del municipio Aurora Águedo, “va a aprovechar el expediente de funcionarización de 15 trabajadores municipales como coartada para convertirse en funcionara de carrera sin que concurran mas aspirantes a su plaza, utilizando así la capacidad de decisión e influencia de su cargo”.

Hernández Cansino recordó que Aurora Águedo en la actualidad es personal laboral del Ayuntamiento en situación de excedencia, y que este procedimiento de funcionarización puede

solicitarse en el futuro. Por ello han solicitado que la alcaldes se autoexcluya y concurra al mismo cuando cese la situación de privilegio con la que cuenta en la actualidad.

José Carlos Hernández ha puesto de manifiesto que la inclusión de la alcaldesa vicia de nulidad el procedimiento al haber sido impulsado por la autoridad que tiene interés directo en el asunto, y le ha conminado a excluirse para no arrastrar en la ilegalidad al resto de trabajadores que tienen derecho y no están en su situación de privilegio.

Cansino recordó que la jefa de personal de un Ayuntamiento es la alcaldesa, y cuetioóa su independencia para acceder a una plaza de funcionario. Así se preguntó “¿ alguien cree que no influirá en la elección del tribunal, del temario de la oposición o en el examen?

Por último anunció que recurrirán la decisión y manifestando que “ no vamos a permitir que la alcaldesa aproveche como coartada al resto de trabajadores para convertirse en funcionaria de carrera”. “La alcaldesa se ha convertido en Aurora Palomo, yo me lo guiso yo me lo como” concluyó Hernández Cansino