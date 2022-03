Tres hábitos que debes cumplir a diario para perder peso con facilidad

Se acerca el buen tiempo vemos en los escaparates ropa mucho más ligera, que nos recuerda esos kilos de más y esos michelines que no estaban el verano pasado.

Estos cúmulos de grasa del organismo se llaman adipocitos y tienen mucho que ver con no llevar una dieta equilibrada.

Cuando decides adelgazar sabes que el camino es largo y tortuoso. Dietas bajas en grasas, ayuno intermitente... Se necesita mucha constancia y sacrificio para que comiencen a notarse los primeros resultados, algo bastante desalentador si eres de los que quieres ver resultados rápidamente.

Sin embargo te voy a dar algunos trucosque no supondrán un gran esfuerzo por tu parte y que te ayudarán a bajar algunos kilos, fundamentalmente esos molletes tan poco estéticos (hablando de masa grasa). Y es que, para bajar de peso, no solo se requiere de acondicionamiento físico y llevar una dieta saludable, sino también de ciertas actividades que estimulan la lipólisis o evitan la lipogénesis, de las cuales tres son las más importantes.

Estudio sobre dieta mediterránea









ELIMINA EL ALCOHOL DE TU DIETA

Recuerda que el alcohol no son más que "calorías vacías" que no aportan ningún valor nutricional. No aportan nada de grasas a la dieta, su aporte calórico puede conllevar a un exceso en el organismo, mismo que se traduce en aumento de grasa corporal.

Algunos estudios de muestran que el alcohol estimula la producción de cortisol, lo que a su vez estimula la lipogénesis (síntesis de grasas de reserva en el cuerpo a expensas de metabolitos no lipídicos). Además el alcohol genera deshidratación muscular.





COME FRUTAS Y VERDURAS ENTRE HORAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque cada vez se hable más del ayudo intermitente o de mantenerse sin ingerir ningún tipo de alimento durante varias horas se ha demostrado científicamente que los periodos largos de ayuno estimulan la síntesis de grasas de reserva en el cuerpo humano.

Lo recomendable , por tanto, es comer tres veces al día e incluir una pieza de fruta o verduras entre estas comidas, lo que se llama colación.

La coexistencia de las dos pandemias puede desencadenar problemas colaterales a nivel psicológico y cardiovascular.









DUERME BIEN





Recuerda que la obesidad está directamente ligada a la falta de sueño. Si no duermes bien el cuerpo te pide más comida, sobre todo carbohidratos.

La falta de sueño provoca la pérdida de masa magra, por lo que aparece con el tiempo la grasa acumulada, fundamentalmente en el abdómen