El sector agrícola onubense pide agua a Portugal

En el día en que comienzan las reuniones entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para buscar soluciones a los regadíos de la Corona Norte de Doñana, el sector agrario de la provincia pide agua a Portugal para regadío.

La situación de sequía se complica y mucho en la provincia de Huelva y las organizaciones agrarias han acordado instar a las administraciones a comenzar los trámites con el Gobierno de Portugal para hacer efectivo el convenio de Albufeira que contempla la posibilidad del aporte de agua desde el embalse de Alqueva en situaciones de sequía extrema como la actual.

Según explica el secretario general de ASAJA en Huelva Félix Sanz es una medida que ya se ha hecho incluso este mismo año, por lo que no debería haber ningún problema para su puesta en marcha.

El embalse de la Alqueva está al 70% de su capacidad por lo que el bombeo es viable. Las organizaciones agrarias no descartan medidas más contundentes si las administraciones no actúan . El campo no puede esperar más.