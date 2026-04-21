Regularización extraordinaria en España: proceso, fechas y cómo solicitarla

La regularización extraordinaria en España ya ha sido aprobada, marcando un momento histórico para miles de personas extranjeras en situación irregular que residen en el país.

Este nuevo proceso abre una oportunidad única, pero también limitada en el tiempo. Por eso, es fundamental conocer las fechas clave, cómo funciona el procedimiento y cómo preparar correctamente la solicitud.

Calendario oficial de la regularización extraordinaria

Según el calendario publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estas son las fechas más importantes:

📅 14 de abril : Aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros

: Aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros 📅 15 de abril : Publicación en el BOE

: Publicación en el BOE 📅 16 de abril: Inicio del plazo de solicitud telemática

Inicio del plazo para pedir cita previa

📅 20 de abril : Inicio del plazo para presentación presencial de solicitudes

: Inicio del plazo para 📅 30 de junio: Fin del plazo para presentar solicitudes

⚠️ Es muy importante tener en cuenta que el plazo es limitado, por lo que actuar con rapidez es clave.

¿En qué consiste la regularización extraordinaria?

La regularización extraordinaria es un proceso excepcional que permite a personas extranjeras en situación irregular obtener una autorización de residencia legal en España.

Está dirigida a quienes ya viven en el país y cumplen determinados requisitos, facilitando su integración social y laboral.

¿Cómo es el proceso de solicitud?

El procedimiento se puede realizar de dos formas:

1. Vía telemática

Disponible desde el 16 de abril, permite presentar la solicitud online a través de la plataforma correspondiente.

2. Vía presencial

Desde el 20 de abril, se podrá presentar la solicitud en las oficinas habilitadas, previa cita.

Pasos generales del proceso:

Reunir la documentación necesaria Presentar la solicitud (online o presencial) Esperar la resolución de la Administración En caso favorable, tramitar la TIE (tarjeta de residencia)

Requisitos y documentación

Aunque los detalles pueden variar, en general se exigirá:

Acreditar permanencia en España

Carecer de antecedentes penales

Documentación que justifique arraigo o situación personal

En algunos casos, informes como el certificado de vulnerabilidad

La correcta preparación de la documentación es clave para evitar retrasos o denegaciones.

¿Por qué es tan importante hacerlo bien?

Este proceso es único y con plazo limitado. Un error puede suponer:

La denegación de la solicitud

La pérdida de esta oportunidad excepcional

Tener que esperar años para otra vía de regularización

Además, la Administración está recibiendo un alto volumen de solicitudes, lo que hace que los expedientes mal preparados tengan más riesgo de problemas.

La importancia de contar con un abogado

Contar con un abogado especializado en extranjería no es opcional si quieres maximizar tus posibilidades de éxito.

Un abogado puede ayudarte a:

Analizar si cumples los requisitos

Preparar correctamente toda la documentación

Evitar errores comunes

Presentar la solicitud de forma estratégica

Hacer seguimiento del expediente

Contacta con Abogueo

En un proceso tan importante como este, contar con asesoramiento experto puede marcar la diferencia.

En Abogueo te ayudarán durante todo el proceso de regularización extraordinaria, desde el estudio inicial hasta la obtención de tu residencia.

Si quieres asegurarte de hacerlo bien y no perder esta oportunidad, contacta con nosotros cuanto antes.

Conclusión

La regularización extraordinaria en España ya es una realidad, pero también es un proceso limitado en el tiempo y con requisitos concretos.

Con fechas ya marcadas (del 16 de abril al 30 de junio), es fundamental actuar rápido y con una estrategia clara.

Preparar bien tu solicitud y contar con ayuda profesional puede ser la clave para conseguir tu residencia legal en España.