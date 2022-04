Planas califica la PL de los regadíos del Condado como un "disparate"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este viernes que la Proposición de Ley sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana --promovida por PP, Ciudadanos y Vox-- es "un disparate" y ha llamado a "tener cuidado" con que cuestiones como los temas ambientales, de agua y sociales "no causen un problema a la imagen del sector y del país".





Ha señalado que es "el primero en dar la cara siempre" por los agricultores y ganaderos, toda vez que ha destacado que "si hay un problema hay que resolverlo" pero "no generando un problema mayor".





"La política puede servir para dos cosas, para solucionar problemas o para crearlos, y este es un buen ejemplo de creación de un problema donde no lo había. Había un problema, efectivamente, con la tensión habitual, pero que se cree a través de una iniciativa política creo que es francamente lamentable", ha subrayado el ministro en un desayuno en Sevilla del Grupo Joly.





En este punto, ha aseverado estar "de acuerdo" con el PSOE-A y su secretario general, Juan Espadas, en "abstenerse en este tema" que considera "una locura, sobre todo por los productores de frutos rojos de Huelva", y se ha referido a las cartas de las cadenas europeas en las que han pedido que se ponga freno al intento de ampliar las zonas de regadío en Doñana y se cumpla con lo acordado en el Plan de la Corona Forestal de Doñana, por lo que ha llamado a "tener cuidado" porque "vivimos en un mundo globalizado y lo que pase aquí se sabe al instante" en otras partes del mundo.





Planas ha apuntado que esto "no es un problema solo de que no lo acepte Europa", sino que es "un problema de legislación nacional" y "de protección y disponibilidad de volúmenes de agua", de forma que ha destacado que "hay que preservar los volúmenes de agua, no solamente por Doñana y su biodiversidad" sino porque "es absolutamente necesario para no acabar con nuestro país".





Finalmente, ha mostrado su "respeto" por las personas "que están implicadas en el entorno de Doñana y en este conflicto" a las que considera que "hay que hay que buscarles una solución" y que este es "el sentido de la posición que adoptó en su momento el PSOE".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado