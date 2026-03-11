Pepe Beltrán asume el liderazgo de la Sagrada Cena con la formación como pilar y una mirada crítica a la Semana Santa actual

Pepe Beltrán ha sido elegido como el nuevo hermano mayor de la Sagrada Cena para los próximos cuatro años. Tras toda una vida en la corporación, a la que se unió con solo 16 años, asume el cargo con un proyecto que califica de “muy ilusionante”, respaldado por un equipo que combina la experiencia de diez miembros de la junta anterior con la renovación de cinco nuevas incorporaciones.

Un pilar llamado formación

El nuevo mandato se centrará especialmente en el interior de la hermandad. Beltrán considera que, superada la escasez de costaleros de décadas pasadas y viviendo lo que define como “la época dorada de las cuadrillas”, es el momento de volcarse en el cuerpo de hermanos. “Tenemos que dedicar tiempo a los cortejos, a las hermandades, y que esto que hablamos de que somos una familia que realmente sea realidad”, ha afirmado.

La formación debe de ser un pilar muy fuerte dentro de las hermandades"

Para Beltrán, este enfoque es fundamental. “La formación debe de ser un pilar muy fuerte dentro de las hermandades”, ha sentenciado, marcando una clara línea de trabajo orientada a fortalecer los lazos y los valores cristianos de la cofradía más allá de los aspectos puramente procesionales.

El gran reto del nuevo manto

En el plano patrimonial, el proyecto estrella es la ejecución de un nuevo manto para la Virgen del Rosario. Tras la finalización de la reforma del paso de palio, la hermandad se enfrenta ahora a un desafío mayúsculo debido a la crisis global de suministros. “Vivimos unos momentos difíciles en temas de hilo de oro, por el tema de las guerras y las circunstancias que acontecen ahora mismo”, ha explicado Beltrán.

Esta situación ha provocado que los talleres no puedan ofrecer precios cerrados, con estimaciones de un encarecimiento que podría oscilar “un 10, un 20, un 30, un 40%”. Pese a la incertidumbre, el hermano mayor se muestra convencido: “Costará más, costará menos, pero que tenemos que tener la seguridad de que lo acometeremos más pronto que tarde”.

De la autenticidad a la superficialidad

La conversación también ha servido para evocar una Semana Santa muy diferente, la de los años 70 y 80. Aquellos tiempos estaban marcados por la dureza y la escasez de medios, con cuadrillas incompletas donde el esfuerzo creaba un vínculo único. “El que iba a tu lado era tu hermano desde que se metía hasta que salía del paso, porque se vivían momentos duros”, ha recordado Beltrán.

En contraste, los participantes en el debate han expresado su preocupación por una tendencia actual que, pese a la bonanza y el esplendor, consideran que peca de superficial. Se percibe un creciente interés por lo externo, como la música o los exornos florales, en detrimento del sentido espiritual.

Yo pienso que todo es muy superficial"

Esta visión ha sido compartida por otros contertulios, quienes lamentan la pérdida de la esencia. “Yo pienso que todo es muy superficial”, ha señalado uno de ellos, mientras otro ha concluido con una reflexión aún más profunda sobre el riesgo de olvidar el núcleo de la fe: “Muchas veces se nos olvida que hemos dado de baja a Dios”.