Nuevas jornadas de vacunación sin cita en la Sierra

La Consejería de Salud y Familias, a través del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, organiza la próxima semana cuatro nuevas jornadas de vacunación sin cita frente al Covid-19 para reforzar la campaña de inmunización actualmente en marcha.





Estas convocatorias, que se desarrollarán todas en idéntico horario de tarde (de 15.30 a 19.30), se encuentran dirigidas a personas a partir de 12 años de edad residentes en esta zona de Huelva o procedentes de otras provincias andaluzas y del resto de país que aún no hayan accedido al programa de inmunización contra el coronavirus. De esta forma, están abiertas al conjunto de la población diana española.





En concreto, la primera de las jornadas tendrá lugar el próximo lunes 6 de septiembre en el centro de salud de Cortegana, donde se ubica el punto de vacunación en la localidad. La segunda, el martes 7 en el recinto ferial de Aracena; la tercera, el miércoles 8 en la residencia escolar Javier López de Valverde del Camino, y la cuarta, el viernes 10 en el polideportivo municipal de Minas de Riotinto (se ha reactivado el anterior punto existente en el municipio).





Para su acceso, las personas convocadas (a partir de 12 años de edad) solo necesitarán presentar su DNI o tarjeta sanitaria como método de identificación, sin necesidad de haber solicitado cita previa. Se administrarán primeras dosis de vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) hasta fin de horario y existencias.





En el caso de la población onubense, la cita para la segunda dosis se facilitará en el momento de la vacunación y será a las 3 semanas para la que reciba Pfizer y a las 4 para Moderna, pudiendo consultarse en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), en el apartado ‘Mis Citas’. Mientras que la población desplazada de fuera deberá solicitarla en su localidad de residencia habitual si ya ha retornado.





Como novedad, desde la semana pasada también pueden acudir a estos puntos de vacunación aquellas personas menores de 65 años diagnosticadas de Covid-19 hace





más de cuatro semanas y que estén ya recuperadas, tras la última modificación en el protocolo de la Consejería de Salud y Familias. A estas personas, que con anterioridad tenían que esperar seis meses, se les inoculará una sola dosis. En cuanto a las que contrajeron el Covid-19 después de recibir la primera dosis, también podrán completar la pauta vacunal pasadas las cuatro semanas del diagnóstico.





Para las personas mayores de 65 años que han pasado la enfermedad y no estén vacunadas aún, no hay cambios, es decir, no es necesario esperar un intervalo de tiempo y pueden vacunarse una vez se encuentren bien y sin aislamiento.





Desde la Delegación Territorial de Salud y Familias y el Área Sanitaria Norte de Huelva, que van a seguir impulsando actuaciones de este tipo para reforzar la captación de personas pendientes de vacunar, se hace un llamamiento a la participación ciudadana con la finalidad de que se siga incrementando el porcentaje de personas ya inmunizadas de los grupos en curso.





En el resto de la provincia, los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña mantienen la campaña puesta en marcha, consistente en la celebración de jornadas de vacunación sin cita cada martes durante septiembre en el estadio Nuevo Colombino de la capital y la habilitación de una franja horaria (de 13 a 14 horas) de lunes a viernes en sus 22 centros de salud para atender a los usuarios con este mismo propósito.





La información concreta sobre la ubicación de los puntos de vacunación sin cita y horarios puede consultarse en la web del SAS (http://lajunta.es/3iuh1).





Población diana completa





Desde comienzos de agosto, Andalucía oferta la vacunación frente al Covid-19 a toda la población diana con la apertura de la petición de cita para primeras dosis a los jóvenes de 14, 13 y 12 años (nacidos en 2007, 2008 y aquellos de 2009 que ya hayan cumplido los 12 años de edad).





La petición de cita puede realizarse por los canales habituales: directamente en la web del SAS mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.





Este sistema se viene complementando en los últimos meses con la planificación de jornadas específicas de vacunaciones sin necesidad de cita enfocadas a los distintos grupos de población para agilizar su accesibilidad al programa