Nerva en pie de guerra contra el vertedero

Comienzan a llegar a Nerva las 120.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de un astillero de Montenegro y el pueblo ya no puede más.

Desde hace años se viene avisando de la colmatación del vertedero y sin embargo no paran de llegar residuos.

En las últimas horas han llegado al puerto de Sevilla dos buques con 5.300 y 7.000 toneladas que se cargarán en camiones y llegarán a Nerva por carreteras secundarias con el consiguiente peligro. Se trata de una operación que durará semanas hasta completar las 120.000 toneladas

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala considera que esta instalación ha sido un error histórico desde su apertura.

Además, Nerva nunca recibió lo prometido y ni siquiera se cumplen los criterios de proximidad. Ayala considera que es imposible que no haya otro lugar desde Yugoslavia que pueda tratar estos residuos, no se cumplen, por tanto los criterios de proximidad. Cuando se abrió el vertedero se hizo con la condición de que hasta allí sólo llegasen materiales de Huelva, Sevilla y Cádiz, hecho que no se ha cumplido.

Desde el consistorio, ecologistas y plataformas vecinales entre otros piden a las administraciones el cierre ordenado del vertedero. Cabe recordar que estas instalaciones se encuentran apenas a 700 metros del pueblo.

La Junta de Andalucía se desvincula totalmente de la llegada de residuos al vertedero de Nerva, recordando que las competencias son del Gobierno Central.

Para ello remiten a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, donde se recoge que será el Ministerio de medioambiente el que deberá autorizar los traslados de residuos desde o hacia países no pertenecientes a la Unión Europea.

Por otra parte y en otro punto de la ley se recoge que el mismo Ministerio podrá prohibir la importación de estos residuos cuando exista alguna razón que lleve a pensar que no van a ser gestionados debidamente poniendo en riesgo la salud humana o perjudicar el medioambiente