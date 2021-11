41 mujeres a diario son atendidas en Huelva en Centros de la Mujer

Los datos son escalofriantes, hasta septiembre el IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) en Huelva ha atendido a 11.000 mujeres, un 27% más que el año anterior, lo que supone entorno a 41 mujeres a diario. Crece también el número de consultas en un 42%.

En estos momentos hay 64 mujeres en centros de acogida y 31 menores. Hasta junio los casos de violencia sexual aumentan en un 17% hasta junio y los menores víctimas un 51%.

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, María Martín, y el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Manuel Antonio Conde, han presentado esta mañana en Huelva la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lleva por lema ‘No dejes que caiga en su trampa’. Esta campaña, que está impulsada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, interpela al entorno cercano de las víctimas de violencia de género como agentes de cambio, detección y primera puerta de escape, apoyo y protección para las mujeres que están viviendo una situación de maltrato y violencia. La iniciativa incluyeun decálogocon marcadores para detectar indicios de violencia de género, así como una nueva guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’.





María Martín ha explicado que “el diagnóstico previo a la elaboración del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, que está ultimando el Instituto Andaluz de la Mujer, revela que el 44% de la población andaluza que conocía un caso de violencia machista no habló con la víctima y solo el 15% contactó con la Policía o un servicio especializado.Por eso, hemos querido apela en esta campaña al entorno de las víctimas y hemos elaborado dos instrumentos para que conozcan los indicios y sepan cómo actuar, como es el decálogo y la guía”.





La campaña explica que el maltratador busca aislar a la víctima, irapartándola de sus lazos e irgenerandonuevos vínculos de dependencia, control, celos, miedos, etc... “La violencia machista es un proceso lento y complejo que aleja a las víctimas de su entorno para que no rompan nunca su silencio.Por eso, apelamos a su entorno, para que no la dejen sola y la ayuden a romper esos hilos de dependencia, control, miedo y violencia con nuestra ayuda, la de los servicios especializados como el teléfono que ayuda a las mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999”, ha resalado la asesora de programa. El Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con una red de atención a mujeres con recursos, programas y servicios específicos que dan respuesta a cada mujer.





Asimismo, junto con la campaña también se han presentado dos nuevos instrumentos dirigidos al entorno de las mujeres que sufren violencia: un decálogo con indicadores para detectar indicios de violencia de género y una guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’. Esta guía tiene un novedoso enfoque centrado en las personas del entorno cercano de la víctima, que se ha elaborado para seguir facilitando e impulsando el papel activo de la sociedad como agente de cambio para detectar y actuar ante la violencia de género, así como ofrecer pautas para saber escuchar, acompañar y ayudar a las víctimas.





La campaña está compuesta por cartelería y material gráfico para redes sociales, cuña de radio y unvídeo. Y se hará difusión a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los Centros Provinciales de la Mujer, la red de 180 Centros Municipales de Información a la Mujer que tenemos repartidos por toda Andalucía, el Centro de Documentación María Zambrano, en exteriores y en eventos deportivos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La campaña, el decálogo y la guía se encuadran dentro de las actividades previstas para el mes de noviembre por parte de la Consejería de Igualdad, que incluyen congresos, jornadas, talleres, exposiciones y campañas, y que suman más de 55 abarcando desde la prevención, a la mejora de la asistencia a las víctimas para favorecer su recuperación, pasando por el establecimiento de alianzas de cooperación, la sensibilización y la creación de conocimiento.