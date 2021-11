Montoya confiesa haber trasladado el cuerpo de Laura Luelmo

No, pido Justicia! Estas han sido las palabras de Bernardo Montoya, al ser preguntado por la prensa sobre la autoría del asesinato de Laura Luelmo a su entrada en los juzgados en este cuarto día de juicio.

Según las declaraciones de su abogado, Miguel Rivera, Montoya ha reconocido haber transportado el cuerpo de Laura en una manta lo que justificaría la aparición de restos biológicos pero sigue negando tajantemente la agresión sexual. No ha aparecido semen en las pruebas lo que según la defensa, y junto a otros detalles que no han trascendido, reforzaría la teoría de que no hubo agresión sexual





Rivera, ampara su defensa en las puertas abiertas que dejan las pruebas. Unas dudas que podrían desmontar la agresión sexual y que ayudarían a evitar la prisión permanente revisable.

Hoy están previstas periciales de la Guardia Civil y médicos forenses. Según fuentes del TSJA inicialmente, la entrega del objeto del veredicto al jurado sería mañana.