Miles de personas participan este fin de semana en las peregrinaciones extraordinarias a El Rocío

El Ayuntamiento activa este viernes 28 de enero el Plan de Emergencias Municipal de Almonte con motivo de las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades de Triana, Pilas, Villanueva del Ariscal y Gibraleón que tendrá lugar durante este fin de semana.





El dispositivo, que permanecerá vigente hasta el domingo 30 de enero, tiene como objetivo garantizar la seguridad de todos los visitantes y contempla, para ello, un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en especial de la Policía Local que contará con más de 160 efectivos, además de miembros de Guardia Civil y Protección Civil. También se reforzarán los servicios sanitarios y el consultorio médico de El Rocío ubicado en la calle Bellavista estará abierto las 24 horas de forma ininterrumpida desde las 08.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas del domingo.





Con motivo de estas peregrinaciones, el Ayuntamiento de Almonte ha publicado un bando que establece una serie de normas y recomendaciones que deberán ser cumplidas durante todo el fin de semana, entre ellas, la prohibición de estacionamiento en todo El Rocío desde las 15.00 horas del viernes y hasta las 15.00 horas del domingo. Especialmente queda prohibido el estacionamiento el sábado 29 de enero en todos los alrededores del Puente Ajolí, Camino Puente Rey, R-30, Camino de los Llanos y frente a las hermandades de Málaga-la Caleta y Benacazón.









Queda prohibida la circulación en la calle Muñoz y pavón en dirección desde las oficinas del Ayuntamiento hacia la Plaza de Doñana desde las 15.00 horas a las 23.00 horas del domingo 30. También queda prohibida la circulación, además del estacionamiento, desde las 12.00 horas del viernes 28 a las 16.00 horas del domingo 30 en todos los alrededores del Santuario, calle Moguer, calle La Romería, El Real, Plaza del Acebuchal y zona de corte habitual junto al Paseo Marismeño.





El Ayuntamiento ha habilitado bolsas de aparcamiento en las calles Romero, Santaolalla, Torre Carbonero, recinto de AICAB (VANES), junto a camino los Llanos (buses y camiones) y zona de Paseo Marismeño, calle Almonte junto a la Marisma para personas de movilidad reducida, junto al colegio y junto a SEP Birdlife. Estos dos últimos rotatorios con un máximo de cinco horas, en horario de 12.00 a 00.00 horas. Para el resto de bolsas de aparcamiento en horario de 10.00 horas del viernes a 22.00 horas del domingo.





Las paradas de autobuses, incluida la de la empresa concesionaria DAMAS, quedarán emplazadas junto a la jefatura de la Policía Local (Avda. de la Canaliega) desde el viernes 28 al domingo 30 de enero.





El Ayuntamiento de Almonte ha habilitado un servicio especial de lanzaderas con doble recorrido que estará operativo durante todo el fin de semana y que conectará las zonas de aparcamiento con el Santuario.





Durante el fin de semana, y con el objetivo de preservar la cultura, la tradición y el medio ambiente, no se permiten bailes y cantes que no sean los de carácter tradicional. Está prohibida la instalación de puestos, tenderetes, quioscos, chiringuitos o cualquier clase de industria, actividad o comercio que no cuente previamente con la autorización o licencia municipal. Igualmente, no se permite en la aldea el uso de cualquier elemento productor de ruido y/o difusión de voz que altere o distorsione la celebración de actos oficiales durante su celebración.





El vertido de estiércol en los callejones no debe mezclarse con otro tipo de residuos y debe depositarse en las sacas facilitadas al efecto por la Concejalía de El Rocío (c/ Muñoz y Pavón s/n) o adquiridas en cualquier establecimiento. Se recuerda que esta práctica está regulada por una Ordenanza Municipal y cualquier comportamiento que no se ajuste a la misma puede ser sancionado.





Tampoco se permite dar picadero a las caballerías en la vía pública, excepto en los lugares habilitados al efecto, así como tener animales sueltos o atados con cuerdas o similares de más de 1 metro, ya sea en las vías públicas o en las zonas verdes. Para la Emisión de Guías de Transporte de équidos se habilitará una oficina (OCA) en la Concejalía de El Rocío el domingo 30 en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Por último, la zona habilitada para el sesteo es el Camino de los Tarajales.





Las mascarillas serán de uso obligatorio según la normativa vigente tanto en espacios cerrados como libres, cuando por aglomeración de personas no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes. En todo caso, se recomienda el uso en espacios abiertos o cerrados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.





Por último, el Ayuntamiento de Almonte hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en este evento respetando tanto las normas establecidas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que redundará en beneficio de todos.