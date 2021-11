Lotería de Navidad: lo que no debes hacer nunca si te toca 'El Gordo'

Se acercan las navidades y si todos tenemos un sueño, ese es que nos toque el Gordo. Seguro que alguna vez has pensado qué harías si realmente te tocase. Me cambiaré de casa, de coche y quizá me compraría una casita en la playa y hasta un pequeño barco.

Soñar está bien pero en este artículo queremos explicarte lo que NO deberías hacer si la suerte el 23 de diciembre se pone de tu parte.

Tampoco queremos que pierdas la ilusión sino que no cometas errores bastante comunes que provocarán que quizá la alegría te dure menos de lo esperado.





Consejos a tener en cuenta si te toca 'El Gordo'

Lo primero, recordarte que el Gordo asciende a 400.000 euros por lo que no puedes lanzarte a comprar sin control, porque volará el premio antes de que llegue el Sorteo de El Niño.

Sé racional y controla tus gastos. Haz una lista de lo que realmente es necesario. Quizá te haga falta un coche pero tampoco tiene que ser el mejor del mercado, cambiar de casa no está mal pero reconoce que no necesitas un casoplón con 7 baños.

Olvídate de dejar el trabajo, siento decirte que no has cobrado lo suficiente. No debes dejarte llevar por la euforia del primer momento.

No se lo cuentes a más personas de las estrictamente necesarias, te repito que tampoco te va a dar para repartir mucho. Tu familia y quizá tus amigos más ÍntImos a los que sí podras ayudar con un pellizco si atraviesan un mal momento o cómprarles un regalo que sabes están deseando desde hace tiempo. Una cosa es ser generoso y otra derrochar sin control alguno. Recuerda que a veces menos es más.

Sé frío y recuerda que el dinero lo mismo que llega se va. Lo importante es que el premio te ayude a tener una vida más cómoda a partir de ahora. Saber invertir es también un reto.