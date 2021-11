El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado hoy el nuevo retraso por parte del Gobierno del PSOE que va a sufrir el inicio de las obras del desdoblamiento del túnel de San Silvestre que todavía “ni siquiera cuenta con la identificación de los propietarios de los terrenos afectados por la infraestructura”.



Así lo ha expresado el popular después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viniera a Huelva a anunciar “unicamente” que el proyecto se encuentra en fase inicial de licitación por lo que se retrasa hasta finales de 2025 o principios de 2026 la puesta en marcha del proyecto.



“El PSOE vuelve a engañar a los onubenses incumpliendo el compromiso que hizo en marzo de tener en el primer semestre del año la licitación y a final de 2021 el inicio de las obras, lo que demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez no tienen voluntad real de invertir en esta infraestructura que es vital para la provincia”.



En esta línea, González ha asegurado que “a este ritmo, y con elecciones generales en 2023, será un Gobierno de Pablo Casado el que desbloquee el proyecto para ponerlo en marcha después de los continuos incumplimientos del PSOE”.



El presidente popular ha señalado que “en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho ningún avance en las obras del túnel de San Silvestre y tampoco hay dotaciones presupuestarias para impulsar el proyecto”.



“Ya no nos creemos nada del PSOE. Han sido muchas las promesas que no se han visto reforzadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Como ya sucediera en las Cuentas de 2021, en el nuevo borrador de los PGE para 2022 no encontramos ni un céntimo para el desdoble del túnel de San Silvestre”.



El presidente popular ha recordado que el túnel de San Silvestre es una obra de vital importancia para Huelva ya que el colapso de éste “dejaría a un 80% de la población sin agua, porque de ella depende en gran medida la agricultura, el turismo, la industria y el abastecimiento de la provincia, de ahí que haya exigido al Gobierno del PSOE “responsabilidad para que no haya que lamentar un accidente por su falta de compromiso con la provincia de Huelva”.