Ley británica de “residencia sin domicilio fiscal” (UK resident but non-domiciled” or “non-doms”) es abolida después de un siglo de estar vigente en Reino Unido.

La reconocida banquera de inversión y ex-vicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, analiza las consecuencias de la abolición de esta figura tributaria que durante más de cien años atrajo grandes capitales y profesionales de primer nivel a Reino Unido.

En los últimos años ha sido objeto de críticas y debates encendidos; conviene, entonces, entender de dónde proviene, a quién afecta y por qué se ha abolido en pleno s. XXI.

Este estatus jurídico-fiscal, vigente desde 1799 hasta el 6 de abril de 2025, nació en un contexto especial: un imperio colonial que se extendía por todo el mundo y en el que cobró sentido que quienes habían vivido y trabajado y generado patrimonio fuera del Reino Unido, pudiesen volver a vivir en Reino Unido como retirados o rentistas sin pagar impuestos en Inglaterra por capitales que ya habían pagado tributos en otros países. Tal y como explica Susana de la Puente, durante más de un siglo fue uno de los regímenes fiscales más favorables del mundo para grandes patrimonios internacionales y muchos ejecutivos de multinacionales también lo aprovecharon, ya que podían residir en Inglaterra y trabajar allí pagando impuestos en el Reino Unido solo sobre los ingresos que generaban en ese país, más no sobre ingresos y rentas extranjeras.

Cómo funcionaba el privilegio: Susana de la Puente comenta sobre esta figura fiscal

El sistema distinguía entre dos conceptos: residencia y domicilio fiscal. Una persona podía ser considerada residente en el Reino Unido (desde un punto de vista migratorio) si pasa allí más de 183 días al año o si cumple una serie de condiciones relacionadas con vínculos familiares, laborales o patrimoniales. Sin embargo, puntualiza de la Puente, el domicilio se define como el “hogar permanente” que la persona declara en otro país, aunque en la práctica nunca viva allí y más bien viva en el Reino Unido, pero no produciendo rentas en el Reino Unido, sino en ese otro país que declara su hogar o domicilio.

Al acogerse a esta condición, un residente non-dom solo pagaba impuestos sobre los ingresos generados dentro del Reino Unido. Sus ganancias, dividendos, intereses o rentas obtenidas en el extranjero quedaban fuera del alcance de Hacienda británica, siempre y cuando no fuesen transferidas e invertidos en el Reino Unido. En ese caso, el capital que vino de fuentes extranjeras no sería gravado, pero sí los intereses que se generen por inversiones o depósitos bancarios o acciones en el Reino Unido. Tampoco eran sujetos a impuesto a la herencia.

Esta situación convirtió a Londres en un destino atractivo para profesionales, empresarios y grandes fortunas internacionales que encontraron en esta figura una forma de establecerse en el Reino Unido con ciertas ventajas fiscales.

Beneficios percibidos y críticas habituales

Por un lado, sus defensores sostenían que este régimen permitía atraer inversión y talento internacional. Según este argumento, los non-dom contribuían al dinamismo de la economía británica, generaban actividad en sectores como la vivienda, eran grandes consumidores y pagadores, generaban productos y servicios de alto costo, reforzando el sector consumo de la economía inglesa. Además, Londres se convirtió en uno de los 2 grandes centros financieros del mundo, conjuntamente con Nueva York, geográficamente, envidiablemente, ubicado entre el Medio Oriente hacia Europa, con fuertes lazos históricos con Estados Unidos.

No obstante, puntualiza Susana de la Puente, la figura también ha sido objeto de críticas. Algunos consideraban que creaba una diferencia en el trato fiscal entre ciudadanos, ya que la mayoría de los residentes británicos debían tributar por todos sus ingresos globales, mientras los non-dom solo tributaban sobre lo que generaban en el Reino Unido, que normalmente era mucho menor que sus rentas globales, y, sin embargo, se beneficiaban de todos los servicios públicos británicos.

Un tema político y social

En el Reino Unido, la condición non-dom ha trascendido el terreno técnico para convertirse en un tema político y social. El 6 de abril de 2025, el gobierno británico eliminó el régimen fiscal de los "non-doms" y ha reemplazado el concepto de "domicilio" por un sistema basado en la residencia para determinar la obligación tributaria. Esto significa que, en adelante, todos los que vivan en el Reino Unido más de 180 días, estarán sujetos a impuestos sobre sus ingresos y activos globales, independientemente de donde se generen sus ingresos.

En la esfera política, algunos la defienden como una herramienta necesaria para mantener al país en el mapa de la inversión internacional y por tanto reprochan su abolición; otros la cuestionaron como un privilegio que no encaja del todo con la idea de igualdad tributaria y apoyaron los cambios fiscales.

Susana de la Puente opina que este debate no parece tener una solución sencilla ni inmediata. La decisión de mantener, reformar o eliminar esta figura, tiene varias aristas que pasa por la económica de atraer inversión extranjera al país, así como talento e innovación profesional, pero también entran en el debate valores colectivos de equidad.

Efectos inmediatos

A pesar de las preocupaciones iniciales sobre una posible fuga de capitales, los datos preliminares indican que la salida de non-doms ha sido menor de lo anticipado. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria había estimado que hasta el 25% de los non-doms podrían abandonar el Reino Unido, pero los datos de nómina sugieren que las salidas han sido inferiores a las proyecciones.

Sin embargo, la reforma sí ha tenido efecto negativo en la inversión extranjera y en el gasto de personas de alto patrimonio, en el Reino Unido, y por lo tanto en el dinamismo de la economía de consumo. Muchos que residían antes en Londres bajo el régimen de non-dom se han movido hacia países con regímenes fiscales más favorables, como Portugal o Italia, Panamá o Suiza, inclusive Estados Unidos, que tiene un tratamiento de tributos a nivel global. Esto se ve más atractivo que Inglaterra, porque las tasas impositivas son 30%, más bajas que las de Inglaterra, apunta de la Puente.

Mirando hacia el futuro

El debate sobre la abolición del régimen fiscal de residente no domiciliado es, en muchos sentidos, un símbolo de las tensiones propias de un mundo interconectado: la movilidad de las personas y del capital, la competencia entre países por atraer inversión, retener talento y, al mismo tiempo, la necesidad de sostener sistemas fiscales que sean percibidos como justos por sus ciudadanos.

Según reflexiona Susana de la Puente, quizá la verdadera discusión no sea únicamente si mantener o abolir esta figura, sino cómo adaptarla de manera precisa a los tiempos actuales. Una reforma que combine la atracción de talento e inversión con una mayor percepción de equidad podría ser una vía intermedia.

Más allá de las polémicas, la condición non-dom refleja una pregunta de fondo: ¿cómo conciliar la apertura al mundo con el compromiso de quienes residen en un país? El Reino Unido tendrá que decidir en los próximos años si la decisión de abolir esta figura ha sido útil para sus objetivos o si ha llegado la hora de transformarla nuevamente.