Impactante persecución de la Policía Nacional este lunes en Huelva

Dos agentes de la Policía Nacional de Huelva resultaron heridos leves este lunes tras chocar su coche patrulla contra el vehículo al que perseguían en el kilómetro 72 de la A-49.

En la persecución, que se inició en la capital pasadas las 10,00 horas, participaban cuatro coches patrulla --conocidos como Zetas-- después de que al dar el alto al individuo al que perseguían éste, lejos de parar, comenzara una huida que les llevó hasta la altura de la gasolinera de Trigueros en la autopista en dirección a Sevilla. En ese punto se produjo finalmente el choque entre ambos vehículos.

Por su parte, el hombre que ha provocado esta persecución ha sido detenido y trasladado por protocolo al hospital, aunque no ha sufrido ningún daño. Asimismo, en el vehículo no se encontraron indicios de delito alguno, por lo que desde la Policía Nacional han indicado que "no se entiende la huida".

Los agentes solo han podido ratificar que el sujeto conducía sin el seguro del coche en vigor y con la ITV caducada, por lo que creen que ese ha podido ser lo que ha motivado que no detuviera su marcha al ser requerido por la Policía.