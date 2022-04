Huelva supera el 80% de ocupación

Los datos de ocupación durante la Semana Santa onubense se acercan mucho a la prepandemia.

La delegada de la Junta en Huelva, Bella verano se ha mostrado muy satisfecha por esta casi vuelta a la normalidad. Tanto en el interior como en la costa se ha rozado el 80% de la ocupación , en algunos puntos rozando el 100%.

La inflación roza los dos dígitos por lo que desde la junta de Andalucía reiteran la necesidad de medidas por parte del Gobierno Central. No basta con subvenciones es necesario bajar los impuestos, para que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo y los costes de producción no lastren a las empresas.