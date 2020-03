El PP destaca que la Junta "posibilite" el acceso a 46 viviendas de alquiler "asequible" en Aracena

La portavoz del PP de Huelva, Paqui Rosa, ha destacado este viernes que la Junta de Andalucía "posibilite" el acceso a 46 viviendas en Aracena en régimen de alquiler y a un precio "asequible", que estarán destinadas principalmente a los jóvenes y a familias desfavorecidas.

En rueda de prensa, Rosa ha indicado que el Gobierno andaluz ha destinado en 2019 19,8 millones de euros para estas medidas de apoyo al alquiler, destinadas a construir 722 viviendas "con una superficie de hasta 70 metros cuadrados" en la comunidad autónoma y contarán con una partida de 22 millones en 2020 para la construcción de entre 900 y 1.000 viviendas, "dirigidas a favorecer a los jóvenes y familias con menos renta que tienen más complicado acceder a una vivienda".

Además, la portavoz popular ha señalado que esta medida "combatirá la subida de precio de los alquileres" y "el desafío demográfico que estamos sufriendo en muchos de los pueblos de Andalucía con la despoblación".

En este sentido, ha subrayado que las de 2019 ya están "resultas y otorgadas" y que estas viviendas "garantizarán" el "máximo bienestar de las familias", a la par que ha indicado que los precios de las rentas de estos alquileres oscilarán entre los 175 y los 325 euros al mes.

Así, se concederán subvenciones a los promotores de las viviendas del 40 por ciento de las ayudas para que construyan edificios nuevos o rehabiliten los que estén en desuso y se adelantará el 50 por ciento de esa subvención "al inicio de las obras para impulsar la promoción que incremente el parque de vivienda de alquiler en Andalucía".

Rosa ha apuntado que esta ayuda estará destinada a personas con ingresos de entre 9.000 y 26.000 euros al año y "se beneficiarán siete de las ocho provincias andaluzas". En total, ha aseverado que supondrán la creación de "unas 4.000 viviendas hasta 2024", con "unas 700 viviendas por año".

Para terminar, la portavoz popular ha añadido que es "un cambio de modelo" con respecto "a los anteriores gobiernos socialistas" ya que, a su juicio, era "una problemática que cada vez iba a más", puesto que "en estos últimos 20 años no se ha apostado por ello" apostillando que "aunque sí se han llevado a cabo planes de promociones de viviendas públicas entre 2003 y 2012, las ayudas no han estado garantizadas porque el dinero no llegaba a los promotores y las obras no se llevaban a cabo".