El PP denuncia sumisión de los alcaldes del Condado

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha pedido al PSOE que deje a un lado “la demagogia, lanzar bulos, y diga la verdad” sobre la Proposición de Ley porque “lo único que están consiguiendo es dañar la imagen de la provincia y la de los agricultores del Condado”.





González, acompañado por los portavoces y candidatos populares de los municipios afectados ha remarcado que “no entendemos como los alcaldes socialistas de los municipios afectados de Bonares, Moguer y Rociana callan ante la injusticia que llevan sufriendo los agricultores en sus pueblos, demostrando que prefieren servir los intereses de su formación política que estar a disposición de los vecinos y de la agricultura de Huelva”.





“Si estos alcaldes son verdaderamente valientes le deben decir a su partido político, al Partido Socialista, que la proposición de ley registrada por el Partido Popular y que se sometió a la toma en consideración el pasado miércoles es una reclamación y una petición a gritos de los vecinos de su municipio y debe ser apoyada por el bien de la provincia”.





En esta línea el popular ha subrayado que los alcaldes socialistas deben “quitarse la careta” y no decir una cosa en sus municipios “que votan sí a una moción que solicita la tramitación de esta proposición de ley y sin embargo dicen otra cosa distinta a medida que van saliendo de sus municipios”.





“Los alcaldes socialistas de los municipios afectados no pueden lanzar balones fuera diciendo que es la dirección del Partido Socialista regional o nacional la que está en contra de resolver un problema real del sector agrícola del condado cuando ellos son además los representantes políticos de Partido Socialista Obrero Español”.





“Si los alcaldes de Moguer, Rociana y Bonares verdaderamente le preocupasen los agricultores y la agricultura de sus municipios no pondrían su cara en un cartel del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, porque el objetivo de esta proposición es dar seguridad y solucionar un problema que generó el PSOE en la Comarca”.





Finalmente, ha insistido que el PSOE tiene que dejar de “lanzar bulos” porque la proposición de ley “lo hemos dicho por activa por pasiva no afecta a Doñana, no aborda cuestiones de agua, no da derecho a agua absolutamente a nadie y menos permite sustraer agua del acuífero de Doñana”.