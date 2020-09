El PP defiende la “apuesta real” del Gobierno andaluz por el centro de salud de Gibraleón

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que el centro de salud de Gibraleón será una “realidad en unos meses después de que el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía haya agilizado los trámites para su apertura”.

González ha lamentado que aún no esté a disposición de los olontenses el nuevo centro de salud debido a que un "Gobierno del PSOE en la Junta presentara un proyecto en el que no se contemplaba las urgencias", no obstante, ha asegurado que el Gobierno andaluz "ya se ha puesto en marcha para modificar el proyecto y habilitar el servicio”.

“A pesar de la incapacidad del anterior gobierno socialista para desarrollar un proyecto acorde a la demanda de la población y los profesionales sanitarios, el centro de salud de Gibraleón será posible gracias al compromiso y la gestión en pocos meses del gobierno de Juanma Moreno”.

Acompañado por el Grupo Municipal del PP de Gibraleón, González ha recordado que "la Junta ha estado esperando hasta este mismo mes de julio la recepción del edificio por parte del Ayuntamiento de Gibraleón una vez que ha terminado sus reformas en el apartado urbanístico".

El popular ha señalado que “es muy significativo" el hecho de que fuera “un gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gibraleón el que puso a disposición de la Junta de Andalucía suelo para la construcción de un nuevo centro de salud en el año 2004 y será un gobierno del PP en la Junta el que lo ponga en funcionamiento después de 15 años en los que el PSOE prometía mucho pero hacía muy poco”.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

González ha insistido en la importancia de la nueva infraestructura sanitaria para el municipio de Gibraleón que tendrá una superficie construida de 1.916 metros cuadrados, que triplica el espacio del actual y cuyo presupuesto asciende a más de 2,6 millones de euros.

Además del reseñable incremento de la superficie del centro de salud de Gibraleón y, por lo tanto, de sus diferentes instalaciones, lo que “favorecerá la comodidad y confortabilidad de usuarios y profesionales”, entre las principales novedades del programa funcional se encuentra la incorporación de tres nuevos servicios: se trata de odontología, fisioterapia y rehabilitación y radiología, “prestaciones que se podrán ofrecer en el propio municipio sin necesidad de desplazamientos a la capital”.

En cuanto a la clínica de adultos, estará integrada por 10 consultas, 5 de ellas de Medicina de Familia y otras tantas de Enfermería, así como otra consulta de extracciones-tratamiento, box diagnóstico y las correspondientes salas de espera para los pacientes. Por su parte, la clínica pediátrica dispondrá de dos consultas.

Las nuevas instalaciones dispondrán asimismo de espacios destinados al uso de los profesionales -despacho de dirección, biblioteca, sala de juntas, sala de estar y vestuarios-, así como aseos adaptados a las personas con movilidad reducida, sala de residuos y almacén general clínico.