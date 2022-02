El Defensor del Pueblo Andaluz preocupado por los regadíos del entorno de Doñana

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado hoy su preocupación por el "debate político" sobre la regulación de nuevos regadíos en el entorno del Espacio Natural de Doñana y ha abogado por "encontrar una conciliación sabiendo cuál es la prioridad de los valores".





Maeztu, que ha mantenido en Huelva una reunión con los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, ha indicado, en declaraciones a los periodistas, que esa preocupación viene generada "por el propio espacio natural, por los agricultores legales y por el hecho de que hay muchos intereses en juego y muchos equilibrios necesarios".





Ha indicado que no tiene nada que ver con la Proposición de Ley presentada por PP, Cs y Vox para revisar el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal, conocido como Plan de la Fresa, para regularizar unas 800 hectáreas que no fueron incluidas en este cuando se aprobó en 2014, porque eso "forma parte del juego político del Parlamento".





Sin embargo, se ha mostrado "muy preocupado" por el debate político que se ha generado en torno a ello y "mi trabajo, en el ámbito de mis competencias, es preocuparme por lo que sucede", de ahí que, antes de la votación celebrada la semana pasada en el Parlamento, me he dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y he solicitado a información al respecto.





"Estoy muy preocupado, porque es importante la protección del medio ambiente y del patrimonio natural, también tenemos el problema de la sequía y el de las hectáreas de riego en superficie que es importante para el agricultor y que depende de un trasvase que ya debería estar ejecutado", ha dicho.





En este sentido, ha abundado en el hecho de que desde 2014, año en el que se aprobó el Plan de la Fresa, "se podrían haber hecho cosas que ya deberían de estar resueltas, incluso podrían hacerse cosas que están fuera del patrimonio en un tiempo en el que el acuífero está declarado como sobreexplotado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".





"El patrimonio está, que puede haber desarrollo, los agricultores legales tienen que seguir comiendo de eso y las ilegalidades tienen que cortarse", ha señalado el Defensor dejando claro que "no me es ajena Doñana, ni las familias que tienen que comer, me es ajeno los ilegales porque el acuífero está sobreexplotado".