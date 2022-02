Continúa la búsqueda del anciano desaparecido en el Cerro del Andévalo en Huelva

Simón Rodríguez es mayor no tiene gran movilidad y necesita medicación. La noche ha sido fría y la familia está desesperadda. No se explican dónde puede estar porque no creen que haya podido caminar un largo recorrido.

Según nos ha explicado su sobrina Isabel Márquez hoy las batidas se han organizado en círculos organizadas por la Guardia Civil con los vecinos como voluntarios para que no quede un sólo rincón sin mirar. Han repetidolas zonas ya rastreadas ayer, hasta un pantano cercano y no pararán hasta encontrarlo.

La incertidumbre les lleva a pensar que alguien lo haya podido recoger y llevarlo a algún sitio. han llamado a los hospitales por si algún anciano había llegado en mal estado, anoche tendría que haber recibido su insulina, es diabético.

La Guardia Civil mantiene la búsqueda participando patrullas de seguridad ciudadana, un dron, grupo cinológico (perro de búsqueda) y el SEPRONA así como ciudadanos voluntarios y hoy además se incorporaba un helicóptero.