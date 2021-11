Condenados dos furtivos por cazar en el Parque Natural Sierra de Aracena

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha condenado a tres y seis meses de prisión respectivamente, inhabilitación de un año para el ejercicio de la caza y retirada de la licencia de armas a dos furtivos que el pasado 17 de septiembre de 2016 fueron detenidos por la Guardia Civil tras abatir seis ciervos y dos gamos en época de veda en una finca ubicada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva.





Así lo informa en un comunicado la Federación Andaluza de Caza (FAC), personada como acusación particular en el procedimiento contra los dos acusados de acceder sin autorización a la finca privada 'Caravales' "rompiendo la valla de la misma, portar medios de caza prohibidos (rifle monotiro con silenciador, mira telescópica, visor nocturno..) y abatir durante la noche seis reses en época de 'berrea', no hábil para la caza".





Además, se llevaron como trofeos dos cabezas de venado y una de gamo, que posteriormente fueron incautadas por la Guardia Civil durante la detención de los acusados.





Para conseguir la condena fueron determinantes las diligencias practicadas por el Seprona de Aracena, que incluyeron pruebas de balística, que confirmaron que las balas encontradas en los cuerpos de los animales habían sido disparadas con el rifle incautado, y de AND, que cotejaron que las cabezas con las que fueron sorprendidos correspondían con los cuerpos encontrados.





El juez ha apreciado para determinar la gravedad de la pena que el delito se cometiera dentro de un espacio protegido, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, en una finca con un plan cinegético especial, lo que ha causado un "perjuicio económico irreparable" en la gestión de la finca.





En este sentido, la condena también determina la responsabilidad civil de los dos acusados, que deberán indemnizar a la propiedad de la finca con 20.685 euros, cuantía en la que se valoran los daños causados por este delito de caza furtiva ilegal.





Desde la FAC y la Fundación Artemisan han expresado su satisfacción por una condena que es el resultado de varios años de trabajo y del compromiso de los cazadores andaluces con la conservación y la protección de la biodiversidad frente al furtivismo y las conductas delictivas.





Según el presidente de la FAC, José María Mancheño, "no existe un solo cazador que no condene el furtivismo y luche contra él como la mayor lacra del campo y de su propio sector", por lo que tanto la FAC como la Fundación Artemisan se personan como acusación particular en todos los procedimientos penales abiertos por delitos contra la fauna debido al furtivismo.