Ciudadanos y PP denuncian que el PSOE “veta” a la oposición en el Pacto por el Turismo

Los portavoces de los grupos provinciales de Ciudadanos (Cs) y Partido Popular (PP) en la Diputación de Huelva, María Ponce y Juan Carlos Duarte, respectivamente, han denunciado el “veto” del equipo socialista que dirige la institución provincial a la oposición “en lo que han llamado Pacto por el Turismo, pero que no tiene nada de pacto”. En una rueda de prensa conjunta, Ponce y Duarte han anunciado que no van a asistir a la firma de este pacto, prevista para mañana en el Foro Iberoamericano, en tanto que “sólo busca la foto y el autobombo, en lugar de aprovechar la oportunidad para impulsar el turismo en la provincia”.

La portavoz de Cs ha abundado en la “forma dictatorial y el caciquismo que el PSOE está imponiendo en todas las instituciones en las que gobierna”. “Ciudadanos ha solicitado constantemente pactos en la Diputación en los que los grupos seamos capaces de llegar a entendimiento, sentarnos y poder aportar todo lo positivo que tengamos para la provincia, pero no sólo no se nos está escuchando, sino que se nos está vetando”, ha denunciado Ponce.

La diputada liberal ha criticado que “mañana lo que se va a ver es una foto, como tantas a las que nos tienen acostumbrado el PSOE, pero la foto no significa buscar los intereses para Huelva”, entre otras cosas porque “lamentablemente tampocome consta queel equipo de Gobierno de esta Diputaciónhaya contactado con la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia turística”. No obstante, Ponce ha vuelto a tender la mano“para trabajar por la provincia”, pero, ha concluido,“no nos vamos a sumar a una foto que lo único que busca es el protagonismo por parte del grupo socialista y de la presidenta de la Diputación y no el bienestar de Huelva”.

Por su parte, Duarte ha criticado que el PSOE en la Diputación “pierda la oportunidad” para poner en marcha “un gran Pacto por el Turismo que ayude a combatir la despoblación, cree empleo, fomente el desarrollo económico y el patrimonio de nuestros municipios”, en definitiva, ha añadido el popular, que “impulse a la provincia onubense”.

Asimismo, el portavoz del PP ha exigido a la presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, que deje de utilizar a la Diputación para hacer “políticas de autobombo que luego pretende venderlas como pactos, cuando solo benefician al PSOE sin atender las verdaderas necesidades de la provincia”. En este sentido, Duarte ha subrayado que van a estar atentos para que el PSOE en la Diputación “defienda a nuestros municipios por encima de los intereses partidistas”.