El Centro de Transfusión de Huelva realizará en mayo tres colectas en empresas

El Centro de Transfusión de Huelva pone en marcha un nuevo calendario de colectas para el mes de mayo compuesto por un total de 24 extracciones colectivas, tres de ellas en empresas onubenses, que tiene como objetivo fomentar y acercar esta práctica entre los trabajadores así como incorporar nuevos donantes.





Esta iniciativa, interrumpida durante 2020 y 2021 con motivo de la pandemia, se retoma para concienciar a este colectivo de la necesidad de convertir la donación de sangre en un hábito necesario y de compromiso social, para dar respuesta a las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios onubenses y con el deseo de que nuevas empresas de la provincia de Huelva se sumen a esta labor.





Las colectas en empresas onubenses son las programadas en Hipercor (aula de formación), el jueves 12 de mayo (aula de formación); Cepsa Química (aula de formación), el jueves 19 de mayo, y Cepsa Refinería (salón de actos), el jueves 26 de mayo. Todas ellas se celebrarán en horario de 10:00 a 14:00 horas.





A estas tres extracciones se suman 21 más en 15 municipios a lo largo y ancho de la provincia onubense. Estas citas serán en Niebla (3 de mayo), San Bartolomé de la Torre (4 de mayo), Jabugo ( 5 de mayo), Beas (6 de mayo), La Palma del Condado (días 9, 10 y 11 de mayo), Calañas (12 de mayo), Gibraleón (13 de mayo), Moguer (16, 17 y 18 de mayo), Nerva (19 de mayo), Hinojos (20 de mayo), Aracena (23, 24 y 25 de mayo), Puebla de Guzmán (26 de mayo), Trigueros (27 de mayo), Escacena del Campo (30 de mayo) y Aljaraque (31 de mayo).





Las personas que quieran conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de las unidades móviles del Centro de Transfusión por toda la geografía provincial pueden hacerlo en la página web del Servicio Andaluz de Salud, disponible en internet en la dirección





www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, visitando en concreto un apartado específico en el área Ciudadanía denominado ‘Donar sangre’, así como a través de la aplicación para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’, que se puede descargar en Google Play Store y en App Store o directamente en el buscador indicando ‘Dona Sangre Andalucía’. Asimismo, pueden obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación en las páginas de Facebook y en el perfil de Twitter e Instagram @DonantesHuelva o llamar al teléfono 959 016 023.





Aparte de esta campaña y los otros desplazamientos que efectúan las unidades móviles por la provincia, los onubenses que estén interesados en donar pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, Tejidos y Células, ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, y cuyo horario de atención al público es de 9 a 14.30 y de 15.30 a 21 horas de lunes a viernes, y de 10 a 13 horas los sábados, facilitando así la donación a los ciudadanos tras su jornada laboral o incluso el fin de semana.





El Centro de Transfusión, Tejidos y Células agradece a todos los donantes su cooperación y destaca la colaboración de todas los personas e instituciones que facilitan el desarrollo de las colectas.





Sin riesgos





La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para garantizar la prestación diaria de la atención sanitaria. Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.