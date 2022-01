El Centro de Transfusión de Huelva necesita donaciones

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado un total de 20.070 donaciones en 2021, lo que supone un 1,8 por ciento más que el año anterior, pese a la prolongada situación de pandemia por Covid-19.





De este número, 18.426 unidades corresponden a donaciones de sangre total y el resto, 1.644, a donaciones selectivas de plasma por aféresis. La cifra de nuevos donantes en la provincia ha sido, por su parte, de 1.639, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.





El Centro de Transfusión de Huelva ha agradecido la "generosidad" de cuantas personas han efectuado donaciones durante el pasado año, así como aquellas otras e instituciones que con su colaboración "han hecho más fácil y fructíferas las colectas de sangre puestas en marcha".





Del mismo modo, han señalado que el impacto del coronavirus sobre la salud pública "excede ampliamente las consecuencias directas de la infección del virus". Así, como resultado de las cuarentenas que deben guardar actualmente las numerosas personas afectadas se está viendo mermada la afluencia de donantes.





Esto, según ha indicado la administración andaluza, unido a las recientes festividades, "ha tenido como consecuencia un importante descenso de las reservas de sangre." Por eso, el Centro de Transfusión de Huelva ha incidido una vez más en la "necesidad" de acudir a donar para atender las demandas de sangre de los hospitales y ha recordado que "gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas".





Los onubenses que quieran realizar esta práctica solidaria pueden acudir al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes, de 9 a 14,30 y de 15,30 a 21 horas, y los sábados, de 10 a 13 horas. El teléfono de contacto para solicitar información es el 959 016 023. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.





La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y la nueva APP 'Salud Andalucía', donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud.





Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).





REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.





La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden donar cada 15 días, solicitando cita al 959 0160 23.