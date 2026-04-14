El Cardoso Racing consigue un podio y victoria en la categoría Junior con Miguel Ángel Romero

El Cardoso Racing sigue creciendo en el mundo del automovilismo junto a su piloto, Miguel Ángel Romero, y su equipo técnico formado por diversos alumnos de Cardoso Academy. La segunda ronda de la Toyota GR Cup Spain se celebró en el Circuit Ricardo Tormo, en Valencia, donde el equipo andaluz superó un difícil fin de semana con una tercera posición general en la carrera del domingo y una victoria en la categoría Junior.

Después de los entrenamientos libres del viernes, las dificultades comenzaron para el Cardoso Racing en la sesión clasificatoria del sábado. Miguel Ángel Romero tuvo que salir desde la última posición a la primera carrera tras una sanción por exceder los límites de la pista. El piloto del Cardoso Racing buscó la remontada pero tuvo dos pinchazos, el segundo a causa de un problema con el diferencial, algo que le condicionó desde el principio de la jornada.

Miguel Ángel Romero

Tras esta carrera, el equipo técnico con los alumnos de Cardoso Academy demostraron una gran profesionalidad tras una situación muy complicada. Tuvieron que trabajar hasta altas horas de la noche del sábado y durante la mañana del domingo desde muy temprano para solucionar el problema del diferencial y así dejar listo el coche de Miguel Ángel Romero.

El domingo, con una meteorología complicada con condiciones tanto de mojado como de seco, Miguel Ángel Romero fue el quinto mejor clasificado en el entrenamiento cronometrado. En la segunda carrera del fin de semana, el piloto andaluz fue de menos a más y consiguió remontar hasta la tercera posición de la clasificación general, un resultado que le dio también la victoria en la categoría Junior. Junto a todo esto, Romero consiguió la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 1:54.861, su mejor crono del fin de semana.

Miguel Ángel Romero:

“El resultado del domingo fue un broche de oro a un fin de semana muy complicado. El viernes trabajamos muy bien en la puesta a punto del coche, pero el sábado tuvimos una penalización que me hizo salir último en la primera carrera, que fue un desastre. Al principio tuve un pinchazo por un toque, y al final de carrera tuve otro por un problema con el diferencial. Pero bueno, el equipo de RX con la asistencia de mis compañeros de Cardoso Academy hicieron un grandísimo trabajo de cara al domingo, un día que salió con lluvia y que empezó mucho mejor con la quinta posición en la sesión clasificatoria. En carrera las sensaciones continuaron mejorando y tuvimos una excelente gestión de los neumáticos que nos llevó hasta el podio. Estoy muy agradecido a todo el equipo por su trabajo, tengo muchas ganas de que llegue la próxima carrera”.

Alejandro Cardoso:

“Hemos completado un fin de semana realmente positivo para nosotros. Llegábamos a Valencia con las expectativas muy altas por el gran estreno del equipo y de Miguel Ángel en la primera carrera. A pesar del buen trabajo del viernes, el sábado se complicó por un problema técnico con el diferencial del coche. Más allá de los resultados del domingo, que fueron buenos, lo más importante para nosotros es que los alumnos de Cardoso Academy pudieron experimentar de primera mano la presión que supone tener un problema técnico importante en un fin de semana de carreras y la responsabilidad de arreglarlo a contrarreloj. Hicieron un muy buen trabajo, dejaron en condiciones perfectas el coche, y Miguel Ángel pudo competir dando el máximo, algo de lo que también estamos muy orgullosos. En la segunda carrera el coche estaba perfecto, Miguel Ángel se encontraba bien... poco a poco fue cogiendo ritmo y pudimos volver a demostrar que tenemos el potencial para estar en los puestos delanteros. Además, Miguel Ángel demostró mucha profesionalidad y paciencia cuando las cosas no estaban saliendo como esperábamos. Este proyecto es muy bonito y tenemos muchas ganas de seguir creciendo, muchas gracias a RX por su ayuda, a nuestros patrocinadores, a todos los que nos apoyan y, sobre todo, al equipo humano de Cardoso Racing y Cardoso Academy”.

La próxima ronda de la Toyota GR Cup Spain se celebrará en el circuito de Motorland Aragón del 19 al 21 de junio.