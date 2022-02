AUGC pide más seguridad en los depósitos de drogas en Huelva

Se le ha informado que por segunda vez, se deja depositada droga, en un tinglado del muelle de levante y se encarga de la vigilancia de la misma, a guardias civiles destinados en la prisión, en fiscal, y de otras especialidades, que no cuentan con los medios y la preparación adecuada, para evitar un posible asalto.





Se denuncia por parte de AUGC que este depósito temporal de droga, se protege con tan solo una pareja de servicio o como mucho con otra de la Compañía Fiscal del Puerto de Huelva, pero que, tiene que atender a sus cometidos específicos, estos guardias no conocen las instalaciones, no han recibido formación, no cuentan con medios, para repeler un ataque, o una entrada masiva de personas, que quiera hacerse con el depósito, que el tinglado, no cuenta, que se sepa, porque nadie ha informado a los guardias civiles que han realizado el servicio, con ningún sistema de seguridad, cámaras, puertas de seguridad, conexión a centrales de alarmas, a puestos de la guardia civil o a comisarias, ninguna información han recibido los guardias, salvo la orden de estar allí durante las 8 horas en la puerta del tinglado.





Los guardias civiles no tienen acceso al interior del tinglado desconociendo lo que puede estar ocurriendo dentro del mismo.





Se informa a la Subdelegada, que el acceso a este lugar aunque está, restringido, en las cercanías se encuentran otros establecimientos que tienen mucha afluencia de personas y otros accesos, que no pueden ser controlados por los guardias civiles.





AUGC HUELVA, considera que las medidas de seguridad y de protección de los guardias civiles, que realizan esa vigilancia, son muy precarias, para la cantidad de kilogramos de droga incautada, que se guarda en el tinglado, si este almacén, se va a utilizar como depósito para la droga, consideramos que sería necesario dotarlo de medidas de seguridad y protección para guardias civiles y para la droga incautada.





Igualmente, se le informa que en lo que se refiere a los guardias civiles del Centro Penitenciario, estaban realizando la custodia, por orden de la Comandancia, dos guardias civiles, que se encuentran en el turno de vigilancia de la prisión, por lo que, en algunas ocasiones, se detrae personal de la seguridad de dicho centro, para dedicarlo a la protección del tinglado, consideramos por tanto que la seguridad del centro también se ve comprometida, por esta circunstancia y esto ocurre con el resto de patrullas que tengan que estar allí, sobre todo para los de la compañía Fiscal del Puerto de Huelva.





Igualmente se le informa que consideramos necesaria, porque no se han realizado, la evaluación de los riesgos laborales, que se puedan producir en los agentes que prestan este tipo de servicios, esta, evaluación ha sido peticionada a la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Comandancia de Huelva, la vigilancia, se realiza, sin ningún tipo de protección, personal, salvo el vehículo que puedan llevar, sin un conocimiento del terreno, al no estar destinados en el Puerto, a la falta de preparación y medios para respuestas de grupos organizados, que puedan querer apoderarse de la droga incautada, falta de medios, para repeler un intento aunque no sea con armas, del tinglado, y estos riesgos no han sido evaluados, al estar destinados en otras Unidades y servicios.





En la actualidad, se utilizan medios mecánicos para tirar puertas, gran cantidad de personas para alijar la droga, etc y una sola pareja de servicio o incluso dos, no pueden repeler este tipo de situaciones, por lo que deben dotarse los alrededores, el tinglado, las instalaciones, los medios personales y materiales, de las medidas adecuadas para dar una protección eficaz a la droga incautada y a los guardias civiles que se encargan de la vigilancia.





AUGC HUELVA, considera totalmente necesario que se establezcan estas medidas de seguridad, a la mayor brevedad posible, antes de que nuevas incautaciones, hagan que se tenga que depositar la droga en el tinglado del muelle de levante y no trasladar como se hace casi siempre, la responsabilidad de la custodia a los guardias civiles, sin antes dotarlos de medios de protección y medidas de seguridad, la responsabilidad en impartir las ordenes, sin las medidas adecuadas para su cumplimiento, debe ser del que las da y no del que las recibe sin ningún tipo de medios, medidas de seguridad y protección, como así ha ocurrido ya en alguna Unidad.