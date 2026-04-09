Antonio González, atónito por la falta de costaleros en el Santo Entierro: «Me dijeron que se habían marchado 20»

La Semana Santa de Huelva de 2026 ha sido calificada por el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González, como "una de las mejores de los últimos años". El buen tiempo ha permitido que todas las hermandades realizaran sus estaciones de penitencia con normalidad, pero un inesperado incidente ha marcado la celebración: la Hermandad del Santo Entierro se quedó sin los costaleros necesarios para el paso de la Virgen de las Angustias.

La polémica del Santo Entierro

Antonio González ha relatado en Herrera en Cope en Huelva cómo recibió la noticia con total sorpresa el Viernes Santo. "A mí me hace una llamada el vicepresidente del consejo, Agustín Cruzado, y me dice, mira, Tony, que teniendo problemas en un paso", ha explicado. En un primer momento, pensó que se trataba de un problema material, como "una trabajadera rota o algo que hubiera ocurrido".

La realidad fue mucho más desconcertante. "Me dijo que se habían marchado, creo que me dijo 20 costaleros", ha recordado González, quien no sabe si esa era la cifra de los que se fueron o de los que se quedaron. Ante la gravedad de la situación y con el permiso de la hermana mayor, decidió actuar: "Mi obligación, no ya como presidente del consejo, sino como cofrade, le dije, ¿necesitáis ayuda? ¿Puedo pedir ayuda?".

Da coraje (...) Les dije: ¿necesitáis ayuda? ¿puedo pedir ayuda?" Antonio González Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva

A partir de ahí, se difundió un comunicado a través de los medios y grupos de cofrades para solicitar refuerzos, logrando solucionar el problema. Sin embargo, el presidente ha lamentado que este hecho haya eclipsado el resto de la Semana Santa. "Es una lástima que se hable de la Semana Santa de Huelva por este motivo, que hay que hablarlo evidentemente, pero da coraje con todo lo bonito y todo lo bueno que ha ocurrido", ha confesado.

Una Semana Santa cómoda y de éxito

Pese a la controversia, el balance general de la Semana Santa ha sido extraordinario. González ha destacado la magnífica climatología y el comportamiento "ejemplar" de las hermandades. Además, ha defendido las virtudes de la Semana Santa onubense para los visitantes, calificándola como "la más cómoda que hay".

Según el presidente, una de sus grandes ventajas es la cercanía. "Estás en cuarta fila en una calle y alargas la mano y tocas el paso", ha afirmado, destacando que no se necesita un palco para disfrutar de las procesiones en una buena posición. De cara al futuro, el consejo ya trabaja en mejoras como la ampliación de los palcos en la fachada de Hacienda, con la que se espera recuperar 93 palcos para la Semana Santa de 2027.