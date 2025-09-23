Andalucía: plan para recortar listas quirúrgicas

Andalucía está consiguiendo grandes avances en su sanidad pública: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recortado las listas de espera quirúrgicas en más de 20.000 pacientes. Una mejora sin precedentes que, por supuesto, no aparece de la nada, sino que es el resultado de una buena combinación entre inversión pública, reorganización de los recursos sanitarios, planificación y, aunque no siempre se menciona tanto, la colaboración indirecta o complementaria de los seguros privados.

Y es que, aunque la sanidad pública sigue siendo la columna vertebral del sistema sanitario, el seguro de salud ha jugado un papel protagonista en esta mejora: permite derivaciones, reduce la presión en ciertos hospitales públicos y, en algunos casos, acelera intervenciones que, de otro modo, estarían sometidas a demoras mayores.

Un logro con cifras contundentes

Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al corte de junio de 2025, el SAS ha reducido su lista de espera quirúrgica en 20.252 pacientes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto significa que miles de personas que esperaban una intervención, como cataratas, prótesis de cadera o una operación de juanetes, han podido pasar por el quirófano antes de lo previsto.

Este descenso es aún más notable si se analiza en profundidad. Aunque el número total de pacientes en lista de espera sigue siendo alto (unos 177.000), la tendencia es claramente a la baja. En el primer trimestre de 2025 ya se observó una reducción de casi 10.000 pacientes, un dato que el propio Gobierno andaluz destacó con orgullo. Esta mejora es el resultado de un plan de choque que se ha intensificado en los últimos meses, con el objetivo de revertir la situación de saturación que se había vivido en años anteriores.

Claves del éxito: más que solo inversión

Detrás de estas cifras se encuentran varias medidas concretas que han marcado la diferencia. El SAS ha puesto en marcha planes de choque que han permitido reforzar la actividad en quirófanos y consultas externas. Se han reorganizado agendas, se ha dado prioridad a las primeras visitas y se ha optimizado el uso de los recursos disponibles para evitar que quirófanos quedaran sin aprovechar.

Además, se ha trabajado en la redistribución de pacientes entre hospitales, derivando casos a centros con mayor disponibilidad y garantizando que los recursos se utilicen de manera más equilibrada en todo el territorio andaluz.

A esto se suma el esfuerzo realizado en la contratación de personal sanitario y en la mejora de la planificación de las listas. No se trata únicamente de operar más, sino de hacerlo mejor, con una gestión que priorice de forma justa y transparente a quienes se encuentran en una situación más delicada.

El importante papel del seguro de salud

Como comentamos al comienzo del artículo, el alto número de personas con seguro privado ha actuado como una válvula de escape. Cada vez son más los que recurren a su cobertura para realizarse determinadas intervenciones o pruebas diagnósticas, reduciendo así la carga sobre el sistema público.

Esto, obviamente, tiene un impacto directo: al derivar parte de la demanda hacia la sanidad privada, el SAS puede concentrar sus esfuerzos en los pacientes que dependen exclusivamente de la sanidad pública, reduciendo los tiempos de espera y la saturación.

De esta manera, se demuestra que la colaboración entre sistemas es posible y beneficiosa; algo que hace unos años parecía imposible. La sanidad pública garantiza la universalidad y la igualdad, mientras que la privada ofrece un apoyo que ayuda a equilibrar la balanza.

Avances por provincias y retos pendientes

Como era de esperar, los resultados obtenidos no son iguales en toda Andalucía. Mientras que algunas provincias han experimentado una reducción más acusada de pacientes en lista de espera, otras todavía muestran unas cifras más altas. Esto refleja que, aunque los avances son notables, aún existe el desafío de lograr una mayor equidad territorial.

No es lo mismo esperar una cirugía en un gran hospital de Sevilla o Málaga que hacerlo en un centro comarcal con menos recursos, y esa desigualdad sigue siendo una de las cuestiones a resolver en el futuro inmediato.

Asimismo, aunque el número de pacientes fuera de plazo se ha reducido de manera significativa, todavía quedan miles de personas que esperan más de lo recomendable para una intervención. Este es el gran reto pendiente: no solo mantener la tendencia de reducción, sino consolidarla hasta que las demoras excesivas dejen de ser la norma.

Una buena noticia que obliga a no conformarse

No hace falta decir que el recorte de más de 20.000 pacientes en las listas de espera quirúrgicas es una buena noticia que invita al optimismo. Supone un paso adelante en la modernización del sistema sanitario andaluz y demuestra que, con voluntad política, planificación y recursos, es posible mejorar una de las áreas que más preocupa a la ciudadanía.

Sin embargo, también es un recordatorio de que no se puede bajar la guardia. La sanidad es un terreno en el que las necesidades crecen constantemente, y cualquier descuido puede hacer que las cifras vuelvan a subir.

Por ello, resulta fundamental consolidar lo logrado y seguir avanzando en dos direcciones: fortalecer la sanidad pública y mantener una colaboración eficaz con el sector privado, de manera que ambos sistemas se complementen y garanticen a los ciudadanos la atención que merecen.