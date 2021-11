Abren juicio oral por soborno en la moción de censura de Aljaraque

El Juzgado de Instrucción 1 de Huelva ha acordado la apertura de juicio oral contra tres personas por el presunto soborno que frustró la moción de censura presentada por el PP y Sí se Puede en 2016 contra la que fuera alcaldesa del PSOE en Aljaraque (Huelva), Yolanda Rubio.



Se trata de los entonces concejales de Sí se Puede, Pedro Escalante y Francisco Martín, que fueron los que presuntamente aceptaron el soborno, y el representante de CCOO José Luis Rodríguez, que habría hecho de intermediario, mientras que deja fuera, como ya hiciera la Fiscalía, al ex secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo.



En el auto de apertura de juicio, la titular del Juzgado ve indicios de la comisión de delitos y de "la presunta participación de los acusados en los hechos, a la vista de las diligencias practicadas por la Policía y el juzgado".



Precisa que tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por el PP de Aljaraque, han solicitado la apertura de juicio contra los acusados de un delito de cohecho y solicitan para ellos cuatro años de prisión.



Sobre Caraballo precisa que queda acreditado que conocía de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para frenar la moción de censura contra el PSOE y que autorizó a Rodríguez a negociar si bien no lo está el que tuviera conocimiento de lo ofrecido a estos para renunciar a la misma.



Añade el auto, adelantado por ABC, que tras "la extensa y exhaustiva investigación judicial no existen indicios relevantes de su participación activa en los hechos".



Los hechos que ocurrieron después de que con fecha 29 de diciembre de 2016 se presentara formalmente en el Registro del Ayuntamiento de Aljaraque una moción de censura contra su alcaldesa, por parte del PP y Si se puede Aljaraque.



Tras la presentación de dicha moción de censura el PSOE e IU mantuvieron varias reuniones con representantes de 'Si Se puede', entre los que se encontraban Escalante y Martín; entre ellas, la del 11 de enero de 2017 en el bar Bernadino de Aljaraque a la que acudieron, entre otros, el asesor de 'Sí se Puede' que denunció los hechos, los dos concejales de esta formación y José Luis Rodríguez.



El denunciante aseguró en su declaración en sede judicial en marzo de 2017 que en dicha reunión plantearon que Escalante fuera concejal legitimo y un contrato para la mujer de Martín en la empresa de Aguas de Huelva.



Después de dicha reunión, los asistentes se trasladaron a la sede del Ayuntamiento de Aljaraque donde tras una reunión con la Alcaldesa se llego a un acuerdo; el 12 de enero se presentó en el Ayuntamiento de Aljaraque escrito de Escalante y Martín desistiendo de la moción de censura.