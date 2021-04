La Universidad de Huelva realizará este año sus Jornadas de Puertas Abiertas de manera virtual

La Universidad de Huelva abrirá de nuevo sus puertas del 13 al 16 de abril a los centros educativos de Huelva y provincia, aunque este año se hará de manera virtual debido a la situación de pandemia que vivimos.

El objetivo de esta iniciativa, que se realiza anualmente, es informar acerca de la oferta académica de Grados y Posgrados, ofrecer orientaciones sobre acceso, preinscripción, becas y dar a conocer a los estudiantes las áreas temáticas claves de la vida universitaria y de las posibilidades de completar su formación desde una perspectiva integral.

Debido a la COVID-19, el Vicerrectorado de Estudiantes de la Onubense a través de una plataforma atractiva y dinámica (a la que se accede previo registro) facilita numerosos recursos informativos, audiovisuales e interactivos. Su formato accesible y adaptado a dispositivos móviles permitirá a los asistentes ser atendidos de formar personalizada y conocer con detenimiento la UHU a través de sesiones de comunicación sincrónica y asincrónica.

Este curso se incorporan algunas novedades como la incorporación de la oferta de posgrado para estudiantes y titulados universitarios y la apertura a familias que podrán registrarse, visitar la Universidad y ser atendidas de forma personalizada a través del chat de la plataforma.

La necesaria virtualización de las jornadas nos ofrece la oportunidad de que éstas se puedan visitar las 24 horas del día los siete días de la semana. Al mismo tiempo facilitará la asistencia a visitantes tanto procedentes del ámbito académico (orientadores, estudiantes, profesorado de diferentes niveles educativo) como de familias, egresados, entidades y otros sectores de la sociedad.

Esta actividad, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria, se enmarca dentro del programa institucional RUMBO, que tiene como finalidad promover acciones en el ámbito preuniversitario para dar a conocer la institución en el plano académico, cultural, deportivo, sus posibilidades de participación estudiantil y todos aquellos servicios y áreas que complementan la vida universitaria.

Visita Virtual

El registro podrá realizarse antes de la inauguración del evento, en el enlace: https://rumbouhu.easyvirtualfair.com/prefair/. Una vez registrado, a partir del 13 de abril, se podrá realizar la visita virtual para conocer toda la información necesaria de la Onubense. Aunque las jornadas se clausuran el 16 de abril, sus contenidos permanecerán disponibles hasta finales de abril.

Se podrá asistir a una visita virtual muy similar a la que se realizaría in situ. El itinerario comienza con una bienvenida institucional y una visita virtual al Pabellón 'Conoce la UHU', por el que se puede navegar por los diferentes stands de los centros universitarios en los que se facilitará información sobre titulaciones, recursos audiovisuales, actividades de interés, sesiones temáticas, etc. Tras ello, tiene lugar la sesión sobre «PEvAU y Preinscripción: preguntas frecuentes» y visita al stand «Acceso, becas y ayudas», que incluye videotutoriales, información de interés, normativas, calendario, etc. La programación, además, hace hincapié en la vida universitaria y en la formación integral a través de sendas visitas a los pabellones virtuales temáticos. La jornada finaliza con la visita virtual del Auditorio y la despedida institucional. Se ofrece, además, la posibilidad de solicitar una atención personalizada, en horario de tarde, a través del chat de la plataforma para aquellas personas y familias que deseen una información ampliada.