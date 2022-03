La Universidad de Huelva da los primeros pasos para obtener sello europeo de excelencia en investigación Hrs4r

La Universidad de Huelva ha iniciado el camino para adherirse a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (Charter&Code for Researchers), con el objetivo de obtener el sello de calidad internacional HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, o Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación). Se trata de un mecanismo de la Comisión Europea que acredita la excelencia de universidades, organismos e instituciones europeas dedicadas a la investigación que propician las buenas prácticas y un entorno laboral favorable y atractivo para el personal investigador.

Para ello, la comunidad investigadora de la Universidad de Huelva, encabezada por la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, José Rodríguez Quintero, participó la semana pasada en una sesión telemática para detallar el procedimiento que se va a llevar a cabo con el objetivo de obtener la acreditación europea. Este encuentro también contó con Lorena Muñoz, directora de la consultora Effectia Innovation Solutions, que explicó todos los pasos necesarios hacia el sello HRS4R.

La propia rectora puso de relieve la decidida apuesta de la Universidad de Huelva en el ámbito de la investigación y por promover el talento académico en la institución, por lo que destacó la necesidad de realizar una campaña interna de información y concienciación, como esta sesión telemática, para dar a conocer los beneficios que podría conllevar, y por lo tanto, de involucrar a la comunidad investigadora de la institución en este proceso.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, José Rodríguez, subrayó igualmente la importancia para la UHU de cara a atraer y retener el talento, además de que la no obtención de la acreditación podría afectar en un corto plazo a las condiciones de financiación de proyectos Horizon Europe y acciones Marie Sklodowska Curie. Por ello, recalcó que “debemos involucrar lo máximo posible a la comunidad investigadora para conseguir y mantener ese sello”.

Es por ello que la Onubense ha iniciado las acciones con el fin de lograr la acreditación internacional, encaminadas hacia la adhesión de la Universidad de Huelva a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (C&C, Charter&Code for Researchers), que recogen casi medio centenar de principios y requisitos establecidos por la Comisión Europea para potenciar la carrera investigadora y promover un mercado laboral que sea atractivo para los investigadores.

Principios y exigencias

Como detalló en el encuentro la responsable de Effectia, Lorena Muñoz, la Carta y el Código contemplan estándares y objetivos a nivel europeo, un total de cuarenta principios con derechos y obligaciones del personal investigador y la institución que los contrata, estableciendo aspectos éticos y profesionales, criterios de contratación y selección, condiciones de trabajo o sobre formación y desarrollo.

En el marco de estas categorías, se incluyen en la Carta y el Código principios y exigencias relativos a la libertad de investigación, responsabilidad profesional, buenas prácticas en la investigación, garantías de no discriminación, transparencia en las contrataciones, reconocimiento de la movilidad, así como al favorecimiento de un buen entorno de investigación, de la estabilidad y permanencia laborales, de la igualdad de género, o del desarrollo profesional continuo. Así, dentro del Charter&Code for Researchers tiene una importancia capital, y por lo tanto es un requisito indispensable para conseguir el sello HRS4R, el OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers), que es una garantía para los procesos de contratación abiertos, transparentes y basados en méritos.

Lorena Muñoz redundó asimismo en que este proceso resulta estratégico y de suma importancia para el cumplimiento del artículo 32 del Acuerdo de Subvención (Grant Agreement) que contemplan los proyectos de Horizonte Europa. Este artículo es de la tipología ‘best effort obligation’, esto es, que los beneficiarios deben ser prácticos y tomar las medidas necesarias para resolver los conflictos entre sus políticas y prácticas y los principios definidos en el Charter&Code.

La fase inicial del proceso hacia el sello ‘HR Excellence in Research’ o HRS4R requiere de la participación de los miembros de la comunidad investigadora, a quienes se ha distribuido una encuesta donde se les pregunta sobre cuestiones relacionadas con los 40 principios de la C&C, cuyos resultados permitirán conocer el grado de alineamiento con la Carta y el Código, un procedimiento necesario antes de proceder al plan de acción para proceder la petición del sello.