La Universidad de Huelva en "jaque" por la subida de los precios de la luz

El incremento de los precios por consumo energético que viene padeciendo el país desde hace meses está obligando a las universidades públicas españolas, al igual que a otras tantas instituciones, empresas y a la ciudadanía en general, a llevar a cabo planes de ahorro para reducir el consumo y, a su vez, el impacto de ese sobrecoste en la estabilidad presupuestaria de las personas y entidades.

Este es también el caso de la Universidad de Huelva (UHU), que ha aprobado un Plan de Ahorro Energético, desarrollado por sus servicios técnicos, con la finalidad de “reducir el consumo energético en al menos un 20 por ciento respecto al consumo de 2021”, ha destacado la rectora de la Onubense, María Antonia Peña.

“Si mantenemos nuestro mismo consumo energético, el coste de la factura eléctrica de la Universidad de Huelva, que hasta ahora solía ser de un millón de euros al año, pasará a ser de dos millones de euros en 2023, según la previsión de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), que gestiona el actual contrato de suministro eléctrico de la Universidad de Huelva”, ha proseguido la rectora, tras lo que ha manifestado que, “de alcanzarse esta previsión, la estabilidad económica de nuestra Universidad se vería gravemente comprometida”.

De ahí la “necesidad” de aprobar este plan y adoptar “medidas necesarias” para recudir el consumo energético, ha recalcado María Antonia Peña, tras lo que ha destacado que “esta reducción se podrá conseguir a través de la implementación progresiva de muy distintas medidas conducentes tanto al ahorro como al incremento de producción de energías renovables en nuestros campus”. Además, “al mismo tiempo, la Universidad de Huelva está ya reclamando a la Junta de Andalucía una financiación adecuada que permita absorber estos incrementos de coste”, ha agregado.

La rectora también ha hecho un llamamiento al “esfuerzo personal, actitud proactiva y colaboración y comprensión de toda la comunidad universitaria”, condiciones necesarias “para alcanzar el objetivo de ahorro energético que nos hemos marcado”, ha recalcado Peña, convencida de que “la suma de pequeños gestos puede suponer una gran diferencia en nuestro ahorro energético”.

Asimismo, la rectora ha subrayado que, además, “el ahorro de energía es una de las formas más eficaces de contribuir al cuidado del medio ambiente”, por lo que “la Universidad de Huelva, comprometida con el cumplimiento e impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), debe también tomar medidas que contribuyan a desacelerar el cambio climático”, ha añadido.

“Duplicar el gasto energético de la Universidad puede comprometer muy gravemente la situación financiera de nuestra institución y antes de que ello se produzca tenemos que tomar medidas”, ha insistido Peña, tras lo que ha explicado que, para ello, “nuestros servicios técnicos han elaborado un plan de ahorro energético que analiza aquellas actividades de la Universidad donde se puede hacer un recorte del consumo”.

En este punto, la rectora ha señalado ha señalado que hay medidas de mayor entidad y otras de menor entidad, pero “lo importante es que todas sumadas conducen a que finalmente podamos tener un ahorro energético importante y no lleguemos a la situación de crisis que comentaba antes”.

“Vamos a ir poniendo todas las medidas en funcionamiento progresivamente porque cada una tiene un carácter distinto y un momento de preparación previa pero también estamos trabajando mucho en la capacidad de la propia institución de autoabastecerse mediante las energías renovables y estamos buscando ayuda externa para financiar determinadas instalaciones de carácter fotovoltaico que ayuden en este proceso de ahorro”, ha proseguido.

Por último, la rectora ha explicado que las medidas durarán “el tiempo que sea necesario para no caer en esa duplicación de nuestra factura energética. En el momento en que veamos que el coste de la luz disminuye o que la Junta asume este sobrecoste pues lógicamente volveremos a recuperar la normalidad”, ha añadido Peña, convencida de que “entre todos, aunque sea con un ahorro mínimo, podemos contribuir a que nuestra universidad pueda afrontar el desarrollo de sus actividades principales sin menoscabo alguno y desde luego con la garantía de que nuestro presupuesto no se ve comprometido”





Medidas incluidas en el Plan de Ahorro

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Entre las medidas de ahorro energético adoptadas por la UHU en este plan, que puede consultarse en el enlace http://www.uhu.es/MedidasAhorroEnergetico.pdf , se encuentran las siguientes:

• Apagado del alumbrado ornamental (Facultad de Trabajo Social – Facultad de Ciencias del Trabajo, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, etc) a las 21.00 horas.

• Culminar el cambio de luminaria a LED en todo el alumbrado exterior de los Campus de El Carmen y La Rábida, medida que se está terminando de ejecutar y supone un ahorro en el consumo de 500.000 kW·h respecto al consumo anterior.

• La temporada de calefacción comenzará el 15 de noviembre y finalizará el 15 de marzo, salvo situaciones muy adversas, e irá a temperatura 19ºC .

• Por su elevado consumo eléctrico, se prohíbe la compra y uso de radiadores eléctricos.

• La temporada de climatización con aire acondicionado será del 15 de mayo al 15 de septiembre, salvo situaciones muy adversas, y la temperatura objetivo de confort será de 27ºC.

• Los edificios que tengan climatización en espacios de circulación y vestíbulos se mantendrán apagados si técnicamente es viable.

• Los laboratorios e instalaciones informáticas que requieran climatización podrán mantenerla encendida, aunque ajustando la temperatura hasta el máximo permitido en las especificaciones técnicas del equipamiento.

• El horario general de apertura de edificios es de 8.00 a 21.00 horas en días laborables. En los edificios administrativos el horario es de 8.00 a 15.00 horas.

Permanecerán cerrados fuera del horario en días laborables, durante los fines de semana y en los periodos vacacionales.

• En los periodos de tiempo o incluso franjas horarias en los que los edificios no estén en uso, se procederá a su cierre.

• Se revisará el precio de tarifas por cesión de espacios contemplando el incremento del coste de la energía.

• Se limitará la apertura de las salas de estudio al horario de apertura de los edificios y se estudiará la posibilidad de incrementar este horario durante los periodos de exámenes.

• Se limitará el uso de ascensores a uno cuando se dispongan de varios y se recomendará utilizar las escaleras.

• Los cargadores de vehículos eléctricos pasan a sistema de pago.

• El horario de la cartelería digital en los edificios administrativos será de 9.00 a 14.00 horas, en las cafeterías y comedores, de 10:00 a 18:00 y, en el resto de edificios, de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Además, se establecen recomendaciones a la comunidad universitaria, entre las que destacan las siguientes:

• Apagar la luz y la climatización al abandonar aulas, salas o despachos cuando no haya nadie durante un tiempo.

• Trabajar con luz natural todo lo posible.

• No mantener enchufados aparatos que no se estén usando (pantallas, cargadores, cafeteras, etc).

• Prescindir del uso de radiadores eléctricos.

• Utilizar el termostato a las temperaturas fijadas por el plan: 19ºC en invierno y 27ºC en verano.

• En primavera y otoño aprovechar las condiciones climáticas para acondicionar el interior con ventilación natural.

• Utilizar preferentemente las escaleras en lugar de los ascensores.