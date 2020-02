Uhu y la Cátedra Fund.Cepsa reconocen la excelencia personal y profesional con los diplomas a los "Diez 10C"

La Universidad de Huelva y la Cátedra Fundación Cepsa vuelven a reconocer la excelencia en el alumnado de la Onubense con la entrega de diplomas a los 25 estudiantes universitarios que han participado en la última edición del ‘Programa Alumno DiezC’, quienes han recibido una formación complementaria y esencial para la adquisición de competencias claves para su futura inserción laboral.

El acto de entrega de los diplomas, celebrado en el Aula de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales, ha estado presidido por la Rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y han estado presentes asimismo la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán, la Directora de la Cátedra, Inés Garbayo, la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad, Isabel María Rodríguez, el director de Empleo, Emprendimiento y Cátedras Externas de la UHU, Francisco José Barba, y el decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Rafael Torronteras.

Los 25 ‘DIezC’, quince mujeres y diez hombres procedentes de una gran variedad de titulaciones –tanto graduados como posgraduados y del ámbito de las ciencias y de las letras– , han tenido la oportunidad de formarse en ámbitos y skills como el trabajo en equipo, el liderazgo, coaching, habilidades de comunicación, técnicas de selección, gestión emocional, habilidades interpersonales y formación para graduados o búsqueda personal de capacidades, competencias muy valoradas y buscadas por las empresas en sus procesos de selección de personal.

María Antonia Peña ha subrayado que con este programa “se reconoce no sólo el talento y mérito de estos estudiantes, sino también su actitud y aptitud, preparándoles para enfrentarse al mundo laboral”. Por ello, la Rectora ha destacado que “me gusta pensar esa ‘C’ que lleva el título del programa, referido a las competencias en las que se forman nuestros estudiantes, se refiere al alumno ‘completo’, que demuestra que el talento no es nada sin esfuerzo, disciplina y sacrificio”. Por otro lado, valoró los “fuertes lazos que se generan en el grupo que cada año participa en el programa, lazos que no se disolverán nunca tras vivir una experiencia formativa como ésta, que les ayuda a su desarrollo profesional, pero también les deja una importante marca personal”.

En la misma línea, la vicerrectora Isabel María Rodríguez también ha hecho hincapié en esa formación de carácter transversal que proporciona el programa ‘Alumno DiezC’ para “prepararlos como profesionales y prepararlos para la vida”, y ha agradecido a la Cátedra Fundación Cepsa su implicación año tras año para brindar a los estudiantes de la Universidad de Huelva una formación referente para muchas instituciones académicas.

El director de Empleo, Emprendimiento y Cátedras Externas, Francisco Barba, ha hecho hincapié en que “debemos ser conscientes del valor que tiene esta formación en materia de adquisición de competencias transversales y fomento de la empleabilidad, una oportunidad fantástica para el alumnado de nuestra Universidad”.

Como han recalcado tanto Teresa Millán como Francisco Barba, el programa formativo ‘Alumno DiezC’, pionero en España, cada vez despierta mayor interés de otras universidades tanto a nivel nacional como internacional para desarrollar iniciativas similares en sus respectivos centros de cara a fomentar la empleabilidad, y precisamente esta última edición impulsada por la Cátedra Fundación Cepsa ha contado con la presencia de dos representantes de la oficina de Desarrollo de Competencias de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, al objeto de replicar una experiencia similar en la institución académica chilena para el desarrollo de competencias requeridas hoy en día por el sector productivo.

Inés Garbayo, directora de la Cátedra Fundación Cepsa, recordó que esta cátedra, bajo el nombre primero de Cátedra Cepsa, se creó en 2003 como el marco regulador de las diferentes colaboraciones de Cepsa con la Universidad de Huelva. El proyecto ‘Alumno DiezC’ se enmarca en el objetivo de dotar de competencias profesionales transversales a los estudiantes de la Onubense con vistas a su empleabilidad, a través de una metodología práctica y vivencial. “Propiciamos una formación integral que potencia las habilidades que hoy en día más valoran las empresas y el mercado laboral; apostamos por un alumno con capacidad de organización, flexible para adaptarse a un mundo laboral cada vez más dinámico, con capacidad de comunicación, poseedor de un espíritu colaborador y de equipo, comprometido con la realidad social en la que está inmerso”.

‘DiezC’ se puso en marcha en el curso académico 2004-2005, y desde entonces se han beneficiado cerca de 250 estudiantes de este programa formativo único, caracterizado por las actividades vivenciales desarrolladas fuera del entorno académico y que proporciona a los participantes experiencias únicas e integradoras.

Los 25 ‘Diez10C’ de la convocatoria de 2019 han sido Jorge Pérez (Grado de Química), Víctor Manuel Amador (Doble Grado de Geología y Ambientales), Julio José Caparrós (Máster Profesorado-Ingeniero Industrial), María Robles (Grado Química), Marco Antonio Franco (Máster Formación Profesorado-Educación Física), Nerea Olmedo (Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo), Alejandra Bartolomé (Máster en Química Sostenible, Medio Ambiente, Salud y Alimentos), Katia Álvarez (Máster en Educación Especial), Cristina Macías (Relaciones Laborales y Recursos Humanos), José Luis Gómez (Grado en Derecho), María del Mar Delgado (Grado en Trabajo Social), Guillermo Cabrera (Grado Gestión Cultural), Adriana Zurima (Máster en Ingeniería Industrial), Alberto Martín (Master Inv. CC. Actividad Física y Formación Profesorado), Claudia González (Grado Educación Social), Helena Suárez (Máster Economía, Finanzas y Computación), Ángel Roldán (Grado Humanidades), Irene Pérez (Grado Ambientales), Rubén Padilla (Máster Ingeniería Química), Ana Pineda (Grado ADE), Esther Feria (Máster Simulación Molecular), Sara Carrasco (Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos), Carmen Lozano (Grado Química), Rocío García (Grado Ingeniería Electrónica Industrial) y Gabriel Gómez (Grado Ingeniería Electrónica).