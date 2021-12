6 profesores de la UHU entre los mejor valorados del mundo

Seis investigadores de la Universidad de Huelva aparecen en el ‘Ranking of the World Scientists: World’s Top 2 % Scientists’ o ‘Clasificación de los científicos del mundo: El 2% de los científicos mejor valorados del mundo ´, elaborado por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) y publicado recientemente, que mide el impacto de las investigaciones en base a indicadores asociados a las citas recibidas por los trabajos derivados durante el año 2020.

Esta lista, que ha sido publicada en la revista ‘PLOS Biology’ y denominado ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’, incluye alrededor de 190.000 investigadores internacionales. Para su elaboración, se han tomado como referencias métricas de citas estandarizadas de la base de datos Scopus para evaluar el impacto de los investigadores (6.880.389 científicos en total), por un lado, durante sus años de investigación (desde 1996 hasta finales de 2020) y, por otro, midiendo el impacto de los trabajos publicados en el año de 2020.

De este modo, los investigadores de la Universidad de Huelva que figuran en la lista y cuyos trabajos del año 2020 son considerados por los autores del estudio entre los más influyentes de ese año son: Enrique Bonsón, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; José Luis Gómez-Ariza, Catedrático de Química Analítica; Uwe Pischel,

catedrático de Química Orgánica; José Manuel Andújar, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática; Tomás Escobar-Rodríguez, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; y José Rodríguez Quintero, catedrático de Física.

Los autores del estudio han desarrollado una base de datos de casi 200.000 científicos, clasificados en 22 campos científicos y 176 subcampos, proporcionando información estandarizada de diferentes indicadores bibliométicos, ajustados también al número de autores y a la posición como firmante. Igualmente proporcionan percentiles específicos de campo y subcampo para todos los científicos que hayan publicado al menos cinco artículos.

La Universidad de Stanford (California, USA) está considerada como una de las diez mejores universidades existentes en el mundo y han sido los investigadores de sus departamentos de Medicina, Epidemiología y su Centro de Innovación en Meta-Investigación quienes han elaborado dicho ranking tras analizar casi siete millones de científicos en activo de todo el mundo. Para llevar a cabo el trabajo, los autores del estudio han usado Scopus, la mayor base de datos de trabajos científicos publicados en revistas científicas, libros y actas de conferencias.





Enrique Bonsón Ponte. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Huelva. Fundador y miembro del consejo directivo del Observatorio español BIDA (Big data, inteligencia artificial y data analytics). Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad y miembro de la junta directiva de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). Editor de la revista International Journal of Digital Accounting Research (IJDAR) y autor o coautor de numerosos artículos, libros y documentos sobre aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la contabilidad y de la administración de empresas.

Profesor visitante en diversas universidades de China, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En 1997, la American Accounting Association (AI/ET Section), le concedió el Award for Notable Contributions to Artificial Intelligence/Expert Systems Teaching in Accounting.

Tomás Escobar-Rodríguez. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Huelva. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Huelva y Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Su labor docencia se ha centrado en el área de Contabilidad, principalmente en el diseño y utilización de sistemas de gestión de costes e indicadores de rendimiento. Su investigación se ha orientado fundamentalmente a las aplicaciones de las nuevas tecnologías al ámbito empresarial, perteneciendo desde hace más de veinte años al grupo de investigación “Nuevas Tecnologías en Contabilidad y Administración de Empresas”. Forma parte de distintas instituciones académico/profesionales. Desde 2001 es Vocal de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, en la que ha desarrollado una intensa labor en la elaboración, discusión y revisión de trabajos, y en la que ha sido ponente de varios documentos. Ha sido presidente del Grupo de Taxonomías de la Asociación XBRL España, donde coordinó de forma activa taxonomías empleadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Intervención General del Estado, entre otras.

José Luis Gómez-Ariza. En la actualidad es Profesor Emérito de la Universidad de Huelva. Es autor o coautor de más de 300 publicaciones científicas, 6 libros de la especialidad, 15 capítulos de libro y es coautor de varias patentes. Un total de 35 doctores se han formado bajo su dirección o codirección. Habiendo obtenido 7 sexenios de investigación y 1 de transferencia, con un índice h de 45. J.L. Gomez-Ariza es miembro de la Sociedad Española de Química Analítica, de la Real Sociedad Española de Química, la Royal Society of Chemistry, American Chemical Society y la American Society for Biochemistry and Molecular Biology. Fue distinguido con el Premio de Investigación Regional de Investigación de la Junta de Andalucía en 2003 y el premio de Excelencia Investigadora de la AIQB en el mismo año. También en 2003 fue nombrado académico de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva de la que fue presidente de 2012 a 2017. En la actualidad forma parte del Comité Editorial de la revista Metallomics.

Uwe Pischel. Es catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Huelva (UHU) e investigador responsable del Laboratorio de Síntesis y Fotoquímica Orgánica del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO). Ha sido elegido Presidente de la Asociación Europea de Fotoquímica (European Photochemistry Association, EPA) para el periodo 2020-2022. Entre otros reconocimientos, Pischel ha recibido el premio “Albert-Weller” en 2003, otorgado por la Sociedad de Química Alemana, y el prestigioso premio “Grammaticakis-Neumann” en 2013, de la Sociedad de Química Suiza. Dentro de la Onubense ha desempeñado el cargo de Director de Investigación en dos periodos. Su grupo de investigación se encuentra integrado en el CIQSO y está centrado principalmente en fotoquímica y química supramolecular. También es autor de más de 115 publicaciones en revistas de prestigio, siendo uno de los investigadores más citados de la UHU, ocupando un puesto en el top-ten de la misma, según Google Scholar.

José Manuel Andújar Márquez. Es Catedrático de Universidad desde 2010. Ha recibido 29 premios y distinciones académicas. Ha impartido docencia fundamentalmente en las titulaciones de Ingeniería Industrial e Informática, así como en doctorado y programas oficiales de posgrado. Posee el Certificado de Calidad de la Actividad Docente con la calificación de Excelente. Ha dirigido 15 Tesis Doctorales con 10 premios y ha participado en 17 Proyectos de Calidad e Innovación Docente. Ha sido Coordinador Nacional del Grupo Temático de Control Inteligente del Comité Español de Automática (CEA) y es actual Vicepresidente de dicho Comité. También es Coordinador Nacional de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las Pilas de Combustible (PTEHPC) y miembro de su Grupo Rector; Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); y Miembro del Comité de Expertos para la elaboración de la Estrategia Energética de Andalucía. Tiene 420 publicaciones entre artículos, libros, capítulos de libros, contribuciones a congresos y patentes. De ellas, 140 artículos en revistas indexadas en el ISI JCR, con 70 publicaciones de cuartil Q1 en 28 revistas diferentes. Más de la mitad de estas revistas están entre los 10 primeros puestos en sus categorías y varias son nº 1. Ha participado en 72 proyectos de investigación competitivos y con empresas, siendo investigador principal en la mayoría de ellos. Posee 20 patentes, la mayoría internacionales (PCT, 183 países). Es Director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, y ha sido Director del Dpto. de Ing. Electrónica, Sist. Informáticos y Automática de la UHU (1993-2013) y de diversos Másteres, Programas de Doctorado y Estudios de Posgrado.

José Rodríguez Quintero. Catedrático de Física e investigador responsable del grupo de Física Subatómica y Molecular de la UHU, adscrito al Centro de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación (CEAFMC). Doctor en Física por la Universidad de Sevilla en 1997, con una tesis dirigida por los profesores Manuel Lozano Leyva (Universidad de Sevilla) y Olivier Pe?ne (Universite? de Paris-Sud), y centrada en el estudio de las transiciones de fase cua?ntico-relativistas de fermiones en transiciones de fase. Investigador postdoctoral en el 'Laboratoire de Physique The?orique' del CNRS y la Universite? de Paris-XI (Orsay), desde 1998 al 2000. Investigador colaborador de centros internacionales como el Argonne National Laboratory (Chicago, USA), CEA (Commisariat pour la Energy Atomique, Saclay, Francia) o el INP (Nanjing, China). Especialista en interacciones fuertes en Fi?sica de Parti?culas Elementales. Ha sido Director de Investigación y, actualmente, ocupa el cargo de Vicerrector de Investigación en la UHU.