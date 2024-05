Presentado el cartel de El Festival de Cine Bajo la Luna 2024

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum ha dado a conocer hoy oficialmente el cartel anunciador de su decimoséptima edición, obra realizada por la artista sevillana afincada en Huelva Antonia María Peralto.

El cartel difundido hoy, en palabras de su autora, “pretende capturar y transmitir la atmósfera mágica de las proyecciones del Festival de Islantilla, con su singular luz bajo la luna, su entorno ajardinado y su ambiente veraniego con un público entregado y comprometido con el cine”.

En su exposición, la autora del cartel estuvo arropada por el Presidente de la Mancomunidad de Islantilla y Alcalde lepero, Juan Manuel González, quien intervino en representación de los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, organizadores de la muestra, así como por el Director de Festival, Esteban Magaz.

González ha destacado que Islantilla “ya no se entendería sin la magnífica oferta cultural que supone su Festival de Cine, un Festival que nos proyecta mucho más allá de nuestras fronteras, con más de 1.400 títulos recibidos procedentes de 55 países de los cinco continentes… una muestra de la dimensión de este evento”.

Por su parte, el Primer Teniente de Alcalde de Isla Cristina y delegado isleño en la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Zamudio, ha recordado “la fuerte vinculación de este destino con la industria audiovisual desde que hace un cuarto de siglo pusimos en marcha el primer Festival de Cine, entendiendo la cultura como una excelente herramienta de promoción de nuestra oferta turística”.

El Director del Festival, Esteban Magaz, ha tenido también palabras de agradecimiento a la autora del cartel, que ha descrito como “muy luminosa, y que claramente capta la esencia de nuestra muestra, demostrando que conoce de primera mano nuestro Festival”. Magaz ha resaltado “el hecho de que, desde sus comienzos, en Islantilla hemos apostado siempre por contar para nuestra cartelería con artistas de nuestra tierra con un reconocido prestigio, y agradecemos a todos y a cada uno de ellos su contribución siempre desinteresada”.

Finalmente, Antonia María Peralto ha relatado que su proceso creativo “no ha sido fácil, porque acostumbro a ejecutar mis obras en muy poco tiempo, pero en este caso he necesitado meses, y he sentido una enorme responsabilidad por la importancia del encargo y el respeto que me merece el evento”. En cuanto a la técnica empleada, “son varias, entre ellas el collage, el rotulador o los lápices pastel sobre cartulina negra”.

Peralto, ha agradecido “haber tenido la oportunidad de exhibir su trabajo a través de este Festival”. La artista ha explicado que su vinculación con Huelva viene de muy atrás, “desde que venía a veranear con sus padres siendo apenas una niña, y el destino quiso que finalmente haya desarrollado mi vida profesional en esta tierra durante más de cincuenta años”.





La artista se formó en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Ha dedicado toda su vida profesional a la docencia como profesora de dibujo en diversos puntos de la geografía andaluza, hasta recalar finalmente en Huelva.

Durante su trayectoria artística ha cultivado multitud de técnicas, como el óleo acrílico o diferentes tipos de grabado, y ha evolucionado en su estilo desde un impresionismo meloso y regionalista, pasando por el expresionismo y el realismo mágico, hasta llegar al surrealismo. Actualmente experimenta con otras técnicas como el dibujo a rotulador, el pastel, el collage o la cerámica. Ha expuesto con regularidad durante su carrera principalmente en Huelva y en Sevilla, y el año pasado participó en cinco exposiciones (tres individuales y dos colectivas).

El Festival de Islantilla, en su decimoséptima edición, continúa apostando por traer el mejor cine a los espectadores ofreciendo sesiones gratuitas de cortometrajes y largometrajes durante los meses de verano bajo la luz de la luna estival. Las proyecciones continuarán siendo, como en años anteriores, en el Patio Central del Centro Activo de Islantilla ubicado en la Avenida de Río Frío, convertido en una excepcional sala de cine al aire libre. Todos estos ingredientes convierten el Festival de Islantilla en una experiencia memorable para los miles de espectadores que han asistido a algunas de sus sesiones, repitiendo muchos de ellos año tras año.